GT4: Regresso às pistas em Jerez

A Covid 19 afetou todos os campeoantos desportivos e o GT4 SES não foi exeção. No entanto, estão agora reunidas para entregar o titulo das GT4 South European em 6 corridas em dois eventos. As provas serão em Dezembro, nos dias 12 e 13, no fantástico circuito de Jerez de La Frontera no sul de Espanha.

O anúncio por parte da União Europeia de que não irá voltar a fechar fronteiras, dá mais garantias à organização para a realização desta prova e que conta com diversas equipas estrangeiras que, obviamente, terão que se deslocar dos seus países de origem para os circuitos Ibéricos, onde esta competição se centra.

Como foi anunciado no inicio do ano, os moldes deste campeonato terão apenas dois dias de duração, onde serão realizadas três corridas: duas de sprint e uma de resistência, permitindo a presença na mesma equipa de 1 ou 2 pilotos.

Destacando que as corridas em ambos os eventos serão em conjunto com o Campeonato Andaluz e a GT Interseries, garantindo grelhas de partida com 15 ou mais carros.

A visita ao circuito Espanhol em conjunto com o Campeonato Andaluz, que conta normalmente com dois Ginetta G50 GT4, será um inicio prometedor de um campeonato que junta carros de sonho, todos com o andamentos similares graças ao BOP da SRO e que deliciam o público e pilotos com o seu andamento e lutas em pista.

A ronda seguinte será em Portimão, a 23 e 24 de Janeiro de 2021, com mais três corridas nesse fim-de-semana, desta vez em conjunto com os alemães da GT Winter Series, que o ano passado tinham 8 modelos GT4 na sua prova de Portimão.



Antes de avançar, a organização contactou as equipas interessadas e irá contar com os Ingleses da Tockwith Motorsport, vencedores da categoria GTC em 2019 com o seu Ginetta G50 e que já apresentaram os seus pilotos, assim como a Bullitt Racing, neste momento só com o Mercedes AMG para o chefe de equipa. Por último. também a MDriving Racing Team, cujo Mercedes AMG venceu a Pro-AM em 2019, irá voltar com José Monroy e um segundo piloto ainda por apresentar.

Diogo Ferrão, Responsável da Race Ready, referiu que “2020 foi um ano complicado, mas falando com as equipas e vendo o seu interesse, conseguimos em parceria com a Federação Andaluza e a GT Winter Series juntar esforços e avançar com um mini-Campeonato. Assim, em Jerez iremos juntar-nos aos dois GT4 do Campeonato Andaluz, esperando termos já seis GT4 à partida e em Portimão devemos estabelecer o record de GT4 a correr em Portugal na mesma corrida. Existem mais equipas em negociação, mas neste momento é o que podemos, para já, revelar.”