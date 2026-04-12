GT4 European Series: Toyota da CRT-Sport vence, Speedy Motorsport em bom plano na Corrida 2

A segunda corrida da GT4 European Series em Paul Ricard sorriu a Lucas Cartelle e Hudson Schwartz, da CRT-Sport, levaram o Toyota GR Supra GT4 EVO 2 (n.º87) ao topo do pódio, num triunfo que surge após desistência na Corrida 1. Para a Speedy Motorsport foi mais uma boa prestação, apesar de uma penalização ter “roubado” um positivo sexto posto.

No arranque, foi Clément Seyler (n.º 74, Racing Spirit of Léman Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO) quem se apoderou da liderança nas primeiras curvas, à frente de Gabriele Piana (nº12, Borusan Otomotiv Motorsport, BMW M4 GT4 G82 EVO) e Cedric Fuchs (n.º111, SR Motorsport by Schnitzelalm, Mercedes-AMG GT4). A batalha na frente foi sempre muito intensa, com Fuchs a cair para oitavo enquanto Seyler resistia à pressão constante de Piana. O piloto do BMW da Borusan Otomotiv Motorsport acabou mesmo por passar para a frente após várias voltas consecutivas a pressionar.

Após as paragens obrigatórias nas boxes, a ordem manteve-se com os segundos pilotos ao volante: Thomas Rackl liderava no BMW M4 GT4 G82 EVO n.º12, seguido de Pedro Garcia (n.º74) e Lucas Cartelle (n.º87). Com Rackl a afastar-se na frente, Garcia mantinha o segundo lugar e Cartelle o terceiro, com Enrico Förderer (n.º111, SR Motorsport by Schnitzelalm, Mercedes-AMG GT4) a aproximar-se progressivamente.

A doze minutos do fim, Cartelle subiu ao segundo lugar e, pouco depois, Förderer ultrapassou Garcia, que caiu fora do pódio. A corrida foi então neutralizada com um Full Course Yellow que rapidamente se transformou em Safety Car, anulando a vantagem que Rackl havia construído. No recomeço, Cartelle aproveitou para saltar para a liderança, mas teve de se defender de Förderer e de um Rackl a tentar recuperar o primeiro posto. Lluc Ibanez (n.º15, NM Racing Team, Mercedes-AMG GT4) também se juntou à luta e saltou para o terceiro lugar, tornando o final ainda mais eletrizante.

Cartelle resistiu a toda a pressão e cruzou a linha de chegada em primeiro, com 3,397 segundos de vantagem sobre o Aston Martin n.º74 de Pedro Garcia e Clément Seyler (Racing Spirit of Léman), enquanto o Mercedes-AMG n.º15 de Lluc Ibanez e Alexandre Papadopulos (NM Racing Team) completou o pódio. Enrico Förderer e Cedric Fuchs terminaram em quarto com o Mercedes-AMG n.º111 da SR Motorsport by Schnitzelalm, e o BMW n.º12 de Thomas Rackl e Gabriele Piana (Borusan Otomotiv Motorsport), que havia dominado grande parte da corrida, acabou em quinto.

Na luta pelos pilotos portugueses, Tomás Guedes e Pedro Perino (n.º6, Speedy Motorsport, Toyota GR Supra GT4 EVO 2) terminaram em décimo lugar, num resultado consistente para a equipa. Mees Houben e Lachlan Evennett (n.º4, Speedy Motorsport, Toyota GR Supra GT4 EVO 2) completaram a corrida em 16.º lugar. A dupla terminou na sexta posição, mas uma penalização por excederem a velocidade máxima no pit lane custou dez segundos e uma queda de dez lugares na classificação final.

Na classe Pro-Am, Christopher Salkeld e Daniel Drexel, da Razoon – more than Racing (nº70, BMW M4 GT4 G82 EVO), venceram apesar de Drexel ter sobrevivido a um violento toque na segunda metade da corrida, terminando em 12.º lugar na classificação geral. Na classe Am, Nicco Ferrarin e Julien Briché (n.º24, JSB Compétition, Porsche 718 Cayman GT4 RS CS) festejaram o segundo triunfo consecutivo no fim-de-semana, terminando em 11.º lugar geral.

Excelente fim de semana da Speedy Motorsport, com um pódio na corrida de estreia e um ritmo sólido na segunda corrida, no que foi primeira amostra do nível competitivo deste ano. O segundo fim de semana está marcado de 29 a 31 de maio, em Monza.

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