GT4 European Series: Speedy Motorsport no pódio da corrida 1 em Paul Ricard

Na primeira corrida da época 2026, que marca a estreia a tempo inteiro no GT4 European Series, a Speedy Motorsport conseguiu um excelente segundo lugar com Mees Houben e Lachlan Evennett a levarem as cores da equipa portuguesa ao pódio.

A dupla da Speedy largava da oitava posição, com a pole a pertencer à dupla Lluc Ibanez / Alexandre Papadopulos da NM Racing Team, que também compete nas competições nacionais e ibéricas, com Enrico Förderer/ Cedric Fuchs (SR Motorsport by Schnitzelalm) a largarem da segunda posição. A segunda dupla da Speedy, Tomàs Guedes/ Pedro Perino largava da 14ª posição.

No começo da corrida, Förderer agarrou a liderança e o Mercedes AMG GT4 111 começou a ganhar boa margem para a concorrência, enquanto atrás as lutas iam-se multiplicando, com um Safety Car a ser chamado logo no final da primeira volta. Mees Houben era já sétimo. No recomeço, Förderer manteve-se na frente, enquanto Mees começava o ataque ao sexto posto, no GR Supra GT4 EVO 2, passando para quinto pouco depois. Guedes, nas fortes lutas do meio do pelotão, escorregou na classificação, mantendo-se ainda no top 20.

Aberta a janela de paragens nas boxes, o carro 111 manteve-se sempre no comando das operações, mas se o primeiro stint de Mees tinha sido excelente, o segundo de Evennett seria ainda melhor. O australiano começou num ritmo impressionante e pouco depois de ter entrado em pista, assumiu o terceiro lugar, com Papadopulos a 4 segundos, na segunda posição e Fuchs na liderança a mais de oito segundos. Evennett foi ganhando terreno e a sete minutos do fim, superou Papadopulos e alcançou o segundo lugar que confirmaria pouco depois, ao ver a bandeira de xadrez, atrás de Fuchs, já demasiado longe para ser alcançado.

A fechar o pódio, uma impressionante recuperação de Pedro Garcia/ Clement Seyler (Racing Spirit of Léman – Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO) que largaram de 16º e terminaram no pódio da geral. Pedro Perino e Tomás Guedes tiveram de se contentar com o 15º posto à geral (12º nos Silver). Vencedores nos Pro AM, Victor Bouveng/ Joakim Walde (Schubert Motorsport – BMW M4 GT4 G82 EVO) e nos AM, triunfo para Nicco Ferrarin/ Julien Briche (JSB Competition – Porsche 718 Cayman GT4 RS CS).

A segunda corrida está agendada para as 15: 15.