GT4 European Series, Pedro Salvador: “Fomos rápidos desde o primeiro quilómetro”

A Speedy Motorsport estreou-se na GT4 European Series com uma exibição muito positiva no Circuito de Paul Ricard, em França, alcançando um pódio logo na jornada inaugural. A estrutura liderada por Pedro Salvador apresentou duas duplas na Silver Cup, numa grelha de 40 pilotos representando 21 equipas.

A dupla Mees Houben/Lachlan Evennett (Toyota GR Supra GT4 EVO2, n.º 4) foi a grande protagonista do fim de semana. Na Corrida 1, partiram do 8.º lugar e protagonizaram uma recuperação notável: Houben ganhou três posições no primeiro stint e Evennett foi o mais rápido em pista no segundo, antes de cruzar a linha em 2.º lugar — tanto na geral como na Silver Cup —, a apenas 3,5 segundos do vencedor. Na Corrida 2, uma penalização de dez segundos por excesso de velocidade na via das boxes travou uma nova boa exibição, relegando a dupla para o 16.º lugar na geral e 12.º na Silver Cup.

A dupla portuguesa Tomás Guedes/Pedro Perino (GR Supra GT4 EVO2, n.º 6) registou uma evolução progressiva ao longo do fim de semana. Após alguma dificuldade de adaptação na Corrida 1, onde terminaram em 15.º na geral, a dupla realizou uma prova sólida na Corrida 2, partindo do 11.º lugar e finalizando em 10.º — tanto na geral como na Silver Cup —, somando pontos importantes para o campeonato.

No rescaldo de Paul Ricard, o chefe de equipa Pedro Salvador traçou um balanço positivo, não escondendo o sabor agridoce dos resultados da Corrida 2:

“Estivemos muito perto de um fim de semana perfeito. Se na Corrida 1 tivéssemos mais duas voltas, poderíamos ter lutado pela vitória, pois éramos claramente o carro mais rápido em pista. Ver a bandeira portuguesa no pódio logo na primeira oportunidade foi um momento de grande orgulho.

No entanto, a Corrida 2 poderia ter dado mais pontos. É frustrante sofrer uma penalização de 10 segundos quando tínhamos garantido um P5 em pista — o que seria um impulso muito forte para as contas do campeonato. Fomos penalizados por exceder a velocidade máxima na via das boxes. Os pilotos ativaram o pit limiter no sítio certo, pelo que ainda vamos avaliar o que falhou. Trata-se de uma aprendizagem que iremos fazer de forma atenta e diligente.

Ainda assim, o balanço é positivo. Entrámos num campeonato muito competitivo e fomos rápidos desde o primeiro quilómetro. O Mees e o Lachlan revelaram uma velocidade assinalável e o pódio confirma o potencial que vimos neles. Também a evolução do Pedro e do Tomás foi notória, culminando num merecido Top 10, na Corrida 2. Os resultados não foram tão vistosos, mas estamos muito satisfeitos com a evolução, o potencial demonstrado e estamos convictos que vão continuar essa evolução até aos lugares de topo.

Saímos daqui com uma noção clara da exigência deste campeonato, mas sem dúvida mais fortes, com mais conhecimento e confiantes para o que aí vem.”

Após um arranque encorajador em Paul Ricard, a Speedy Motorsport prepara-se agora para a segunda ronda do calendário. O GT4 European Series visita o Autodromo Nazionale di Monza entre 29 e 31 de maio. Antes disso a equipa vai iniciar o seu percurso no Campeoanto de Portugal de Velocidade, Iberian Supercars e Supercars España de 15 a 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve.