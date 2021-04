GT3: Robert Kubica tenta licença para Nurburgring

Robert Kubica está atualmente a tentar obter a sua licença de corrida Nordschleife, um requisito para a classe GT3 em que o piloto polaco deseja correr.

As corridas de GT3 em Nordschleife ganham cada interesse e o piloto polaco estará interessado em competir no mítico traçado alemão, apesar de ter abdicado de continuar no DTM por este usar agora maquinaria GT3, que não interessou ao ex-piloto de F1:

“Já testei um carro GT3 algumas vezes”, disse Kubica à Auto Motor und Sport da Alemanha. “Não sou um grande fã em pistas normais. Tenho estado em carros de fórmula durante a maior parte da minha vida. É um estilo de condução diferente no GT3 e é preciso ter diferentes capacidades – tem de se ser um especialista. Tudo é um pouco diferente em Nordschleife, também por causa das características únicas da pista. O GT3 é a categoria mais elevada aqui. Portanto, é praticamente a Fórmula 1 de Nordschleife”.

Perguntado se estaria interessado numa carreira a tempo inteiro como piloto do GT3, a reserva Alfa Romeo F1 disse: “Quando já se conduziu na Fórmula 1, não há muitas outras categorias que possam oferecer tanta diversão e uma sensação tão boa. O ano passado, quando estive aqui com o DTM, fiz ocasionalmente algumas voltas do Nordschleife num carro de estrada. Foi o que eu pensei: OK, isso parece interessante. Talvez mais interessante do que eu pensava. Por isso decidi fazer a licença. Quero fazer algumas corridas este ano, sobretudo para me divertir, ganhar experiência e ver como me saio. E se as coisas correrem bem, o meu objectivo é, naturalmente, estar no pódio na categoria mais alta na corrida de 24 horas. Quero ganhar experiência agora. E se alguma vez competir na corrida de 24 horas, vou precisar da licença Nordschleife, o que quero fazer agora”.