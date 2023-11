GT3, GP de Macau: Raffaele Marciello supera favoritos e conquista a pole | AutoSport

Kévin Estre motivou a interrupção na sessão depois de um erro na curva Lisboa, logo após o francês ter sido o terceiro mais rápido. Maro Engel (Craft-Bamboo Mercedes) saltou para o topo da tabela, depois do recomeço, com o tempo de 2m15,103s e Mortara (Audi Sport Asia Team Absolute), entrou no segundo 14 ( 2m14,758s). Engel procurou responder na sua próxima volta completa, mas ficou a pouco mais de um décimo de segundo do esforço de Mortara. Foi então que surgiu a volta de Marciello, que colocou um ponto final na contenda. Estava encontrado o homem da pole para a corrida de qualificação.

A sessão de meia hora começou com o líder dos treinos Matteo Cairoli (ABSOLUTE RACING Porsche) a marcar 2m15,859s na sua primeira tentativa. Este tempo foi depois igualado por Marciello no Mercedes da Team Landgraf, antes de Laurens Vanthoor (TORO Racing Porsche) baixar a marca para 2m15,387s.

Raffaele Marciello mostrou a sua qualidade no Circuito da Guia, em Macau, e levou a melhor sobre os favoritos Edoardo Mortara e Maro Engel. O homem da Mercedes conseguiu o melhor tempo na qualificação, com o tempo de 2m14.542s

