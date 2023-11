GT3, GP de Macau: Raffaele Marciello dominou o fim de semana | AutoSport

Uma despedida em grande de Raffaele Marciello (Team Landgraf Mercedes) que vai deixar de representar a Mercedes. Um fim de semana perfeito para o piloto suíço que conseguiu pole e duas vitórias (corrida de qualificação e corrida principal) no Circuito da Guia.

Marciello fez um arranque perfeito a partir da pole, batendo o seu colega piloto da Mercedes, Engel (Craft-Bamboo), na longa reta para Lisboa. Engel, entretanto, foi pressionado por Mortara (Audi Sport Asia Team Absolute) antes de colocar uma diferença de pouco menos de um segundo. A partir daí, a luta pelos lugares mais pequenos do pódio tornou-se mais renhida, com Mortara a aproximar-se de Engel e, noutros momentos, a ser pressionado por Sheldon van der Linde, no BMW da Team WRT.

Os quatro primeiros ficaram nesta ordem até à 7ª volta, até que o inevitável safety car surgiu em pista, depois de David Chen Weian ter batido o seu Ferrari da Harmony Racing em Lisboa.

No recomeço, Marciello manteve a liderança e o carro de Engel abrandou devido a um problema mecânico que arruinou a corrida. Marciello cavou o fosso para Mortara com van der Linde para terceiro. Uma volta mais tarde, van der Linde teve um azar, pois teve de ceder o terceiro lugar a Farfus para ir à box colocar um pneu novo. Os três primeiros ficaram assim razoavelmente espaçados, com Marciello a ganhar por 2,5s a Mortara, que tinha mais 1,7s de vantagem sobre Farfus.

