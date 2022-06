GT3 Cup Valência: Vasco Barros estreia-se a vencer primeira corrida | AutoSport

O jovem Vasco Barros estreou-se no lugar mais alto do pódio da GT3 Cup, ao vencer, na manhã deste domingo, a primeira corrida da segunda jornada da competição, no circuito espanhol de Valência, com uma diferença de 3.573s face a Carlos Vieira, o piloto que tem dominado o troféu dos Porsche 991 e largara do primeiro lugar da grelha.

Numa corrida bastante animada, em termos competitivos, Vieira liderou desde a partida, mantendo o primeiro lugar quase até ao fim, acabando por ser ultrapassado pelo piloto da Lob Motorsport a quatro voltas do fim. Na fase inicial, até à entrada do safety car, motivada pelo despiste de André Fernandes (ficou “preso” na gravilha), que esteve duas voltas em pista, Barros e Ricardo Costa secundaram Carlos Vieira, mas no recomeço da corrida João Parreira conseguiu ascender ao segundo lugar. O líder indiscutível da categoria GD manteve essa posição durante algum tempo, mas acabaria por não resistir ao forte ataque de Vasco Barros.

Surpreendente na qualificação, Ricardo Costa rodou entre os primeiros no início da corrida, mas depois da saída do safety-car, que praticamente agrupara o pelotão dos Porsche 911, e com os sucessivos despiques, e alguns pequenos “toques” no calor da luta pelas melhores posições, ficou para trás.

Em plano de destaque, protagonizando uma corrida muito certinha, esteve Alexandre Martins, o vencedor da categoria AM, sendo de destacar, igualmente, o desempenho de Nuno Mousinho, que soube evitar “confusões” para concluir na quinta posição absoluta, o seu melhor resultado de sempre na GT3 Cup, e segundo da categoria GD, à frente de Luís Herrera, que fez uma corrida de trás para a frente para chegar ao pódio na sua categoria.

Corrida 1 (classificação oficiosa)

1º, Vasco Barros (AM+), 23.40.373

2º, Carlos Vieira (AM+), + 3.573s

3º, João Parreira (GD), + 4.760

4º, Alexandre Martins (AM), + 5.123

5º, Nuno Mousinho (GD), + 6.519

6º, Luís Herrera (GD), + 7.069

7º, João Vieira (GD), + 7.619

8º, Miguel Caetano (GD), + 8.277

9º, Álvaro Ramos (GD), + 9.163

10º, Leandro Martins (AM), + 10.724

11º, Ricardo Costa (AM), + 11.449

12º, Diogo Rocha (AM), a 3 voltas

Volta mais rápida: Carlos Vieira, 1.40.122

A segunda corrida do programa da GT3 Cup em Valência terá início às 12:15 (hora de Portugal continental), com 15 voltas.