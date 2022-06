GT3 Cup, Valência: Carlos Vieira arrebatou as duas “poles” | AutoSport

Carlos Vieira começou, este sábado, da melhor forma a segunda jornada da GT3 Cup, no circuito espanhol de Valência, ao conquistar a “pole position” para as duas corridas de domingo, numas sessões de qualificação em que o seu rival mais direto foi Ricardo Costa, ex-piloto de ralis que é estreante na competição monomarca promovida pela P21 Motorsport e não passou despercebido…

Vieira, como sempre, não deixou créditos por mãos alheias, mantendo intacta a superioridade revelada desde o início da época, no Estoril, onde, recorde-se, obteve a pontuação máxima (pole, volta mais rápida nas duas corridas e vitórias), restando saber até que ponto Ricardo Costa, seu colega de equipa (Veloso Motorsport), será capaz de importuná-lo nas duas corridas. Fica, contudo, no ar a expetativa de, no calor tórrido da pista valenciana, se poder assistir a um duelo interessante, muito possivelmente perante os olhares atentos de Vasco Barros e de Luís Herrera. O jovem piloto da Lob Motorsport voltou a estar entre os mais rápidos enquanto o epanhol e também novato no troféu, foi uma agradável surpresa ao volante do carro da Q&F, ao obter o quarto melhor tempo em ambas as qualificações.

Naturalmente que Ricardo Costa dominou, com larga vantagem, a categoria AM, na qual Diogo Rocha (Qualificação 1) e Alexandre Martins (Qualificação 2) foram os adversários mais diretos. E se o já referido Luis Herrera se revelou o mais veloz da categoria GD, a verdade é que o conseguiu por escassa margem (0.095s) na Q1 face a Miguel Caetano e já nos derradeiros instantes, relegando João Vieira para a terceira posição. Na Q2 foi João Parreira a bater Vieira por 0.412s na discussão do segundo lugar daquela categoria.

Num circuito que é novo para a esmagadora maioria dos pilotos da GT3 Cup, e sob uma elevada temperatura, esperam-se duas corridas interessantes este domingo… com muitas trocas de posições e duelos constantes até ao baixar da bandeira xadrez.

QUALIFICAÇÃO 1

1º, Carlos Vieira (AM+), 1.39.860

2º, Ricardo Costa (AM), 1.40.511

3º, Vasco Barros (AM+), 1.41.194

4º, Luís Herrera (GD), 1.42.890

5º, Miguel Caetano (GD), 1.42.985

6º, João Vieira (GD), 1.43.047

7º, João Parreira (GD), 1.43.185

8º, Diogo Rocha (AM), 1.43.377

9º, Alexandre Martins (AM), 1.44.450

10º, Rui Miritta (GD), 1.44.585

11º, André Fernandes (AM), 1.46.457

12º, Nuno Mousinho (GD), 1.46.541

13º, Álvaro Ramos (GD), 1.47.443

14º, Leandro Martins (AM), 1.53.274

QUALIFICAÇÃO 2

1º, Carlos Vieira (AM+), 1.40.097

2º, Ricardo Costa (AM), 1.40.882

3º, Vasco Barros (AM+), 1.41.236

4º, Luís Herrera (GD), 1.42.524

5º, Francisco Cruz (AM), 1.42.661

6º, Diogo Rocha (AM), 1.42.905

7º, João Parreira (GD), 1.43.400

8º, João Vieira (GD), 1.43.812

9º, Miguel Caetano (GD), 1.43.896

10º, Rui Miritta (GD), 1.44.259

11º, Nuno Mousinho (GD), 1.44.384

12º, André Fernandes (AM), 1.45.734

13º, Álvaro Ramos (GD), 1.46.679

14º, Leandro Martins (AM), 1.47.465

Acompanhe o livestreaming

PROGRAMA DE VALÊNCIA *

DOMINGO (19 junho)

09:00/09:25 – Corrida 1 (15 voltas)

12:15/12:40 – Corrida 2 (15 voltas)