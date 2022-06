GT3 Cup, Valência: Carlos Vieira arrasador na segunda corrida | AutoSport

Carlos Vieira esteve verdadeiramente intocável, na tarde deste domingo, na segunda corrida da GT3 Cup no circuito espanhol de Valência, ao largar da ‘pole position’ e receber a bandeira xadrez com uma diferença de 20.437s para Ricardo Costa, que nas últimas voltas conseguiu superar Vasco Barros e conquistar a segunda posição.

Esta segunda corrida da jornada 2 da GT3 Cup na pista valenciana foi bastante mais “calma” que a anterior, com Vieira a destacar-se muito rapidamente da concorrência para fazer uma prova solitária, enquanto atrás de si Vasco Barros (vencedor da corrida anterior) ganhava vantagem sobre Ricardo Costa. Contudo, a verdade é que não conseguiu mantê-la, embora voltasse, como sucedera umas horas antes, a subir ao pódio.

Colocando-se muito bem desde a largada, Francisco Cruz logrou cavar uma diferença consistente e destacar-se tanto de Luís Herrera como de João Parreira, as duas principais “figuras” da categoria GD e que tinham mais atrás Miguel Caetano. Parreira repetiu, com todo o mérito, o triunfo da primeira corrida e Herrera voltou a subir ao pódio. Na categoria AM, Ricardo Costa, segundo classificado absoluto, não deu hipóteses ao já referido Francisco Cruz.

Corrida 2 (classificação oficiosa)

1º, Carlos Vieira (AM+), 25.29.195

2º, Ricardo Costa (AM), + 20.437s

3º, Vasco Barros (AM+), + 27.627

4º, Francisco Cruz (AM), + 53.117

5º, João Parreira (GD), + 59.857

6º, Luís Herrera (GD), + 1.10.649

7º, Miguel Caetano (GD), + 1.32.777

8º, Nuno Mousinho (GD), + 1.38.713

9º, Álvaro Ramos (GD), a 1 volta

10º, Leandro Martins (AM), a 1 volta

11º, João Vieira (GD), a 2 voltas

12º, André Fernandes (AM), a 4 voltas

Volta mais rápida: João Vieira, com 1.39.300 (média de 145,2 km/h)

A próxima jornada da GT3 CUP (3ª da época), está agendada para 9 e 10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.