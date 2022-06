GT3 Cup: Três novos pilotos na estreia em Valência | AutoSport

Volvidos pouco mais de três meses sobre o arranque da época de 2022, no Estoril, a GT3 Cup regressa ao ativo, e com algumas novidades, este próximo fim de semana (18 e 19), no circuito espanhol de Valência, uma inovação no troféu monomarca promovido pela P21 Motorsport.

Há três novos pilotos, o espanhol Luís Herrera, que alinha no carro habitual da Q&F, Ricardo Costa, nome bem conhecido dos ralis, e ainda o convidado Leandro Martins, ao volante de uma unidade 991.

“A introdução do circuito de Valência no calendário da GT3 Cup teve como objetivo mostrá-la aos vizinhos espanhóis, de modo a cativarmos novos pilotos para 2023, ano em que vai ser introduzido o 991 no troféu. De resto, espero que os nossos habituais participantes continuem a proporcionar excelentes corridas, como tem sucedido até agora, com competitividade e respeito em pista”, comentou José Monroy, “patrão” da P21 Motorsport.

PROGRAMA DE VALÊNCIA *

SÁBADO (18 junho)

10:25/10:50 – Treino Livre 1

12:00/12:25 – Treino Livre 2

13:20/13:40 – Qualificação 1

14:40/15:00 – Qualificação 2

DOMINGO (19 junho)

09:00/09:25 – Corrida 1 (15 voltas)

12:15/12:40 – Corrida 2 (15 voltas)

(*) Hora de Portugal continental