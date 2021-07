GT3 Cup: Ronda de Portimão adiada | AutoSport

Devido à situação atual da pandemia da COVID 19 e à sua variante Delta, a organização da GT3 Cup decidiu adiar a terceira ronda da época (16/17 julho), agendada para o Autódromo Internacional do Algarve, na sequência das restrições a que ficou exposta para realizar o evento.

“Mesmo depois do promotor das 24 Horas Creventic, que era o evento principal do fim de semana de corridas no Autódromo de Portimão, anunciar o adiamento da sua prova, nós mantivemos a GT3 Cup no programa, que seria complementada com a Fórmula 4 Espanha. Contudo, ao longo dos últimos dias fomos sendo confrontados com constantes limitações de diversa ordem, levando-nos a concluir que não estavam reunidos os pressupostos mínimos, quer para os pilotos, seus acompanhantes e respetivas equipas, quer para o próprio ‘staff’ da organização do troféu, para que o nosso habitual programa pudesse ser cumprido”, explica José Monroy, CEO da P21 Motorsport, promotora da GT3 Cup, acrescentando:

“Não foi uma decisão fácil optar pelo adiamento da prova, mas, face ao exposto e depois de ouvir a opinião dos pilotos da GT3 Cup, concluímos que esta é a melhor solução. Já estamos a estudar alternativas, tanto a nível de local como de datas pós-Verão, para dar continuidade a este projeto desportivo”.

O calendário da GT3 Cup prevê, agora, a realização da próxima jornada nos dias 25 e 26 de setembro, no Autódromo do Estoril.