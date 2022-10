GT3 Cup, Portimão: Nova pole position para Carlos Vieira | AutoSport

Depois de ter sido o pilotos mais rápido dos treinos e da qualificação 1 da ronda de Portimão da GT3 Cup, Carlos Vieira conquistou, na manhã deste sábado, a pole position para a segunda corrida do troféu monomarca integrada no programa das 4 Horas de Portimão do European Le Mans Series, no Autódromo Internacional do Algarve. Vieira superiorizou-se a Vasco Barros por uma margem de 0.965s, garantindo deste modo, o primeiro lugar da grelha para as duas corridas que se disputam, respetivamente, ao princípio e ao final da tarde.

O piloto da Veloso Motorsport voltou a estar imparável na segunda qualificação, ao colocar a “fasquia” de novo no segundo 48, mas agora tirando uns décimos ao tempo registado no dia anterior. Desta vez, porém, Vasco Barros bateu Alexandre Areia por 0.534 e o piloto da Lob Motorsport ganha o direito de partir da primeira linha da grelha, enquanto o segundo vai ter a companhia, na segunda, de Manuel Gião.

Quem voltou a confirmar um andamento muito forte foi André Fernandes (quinto tempo absoluto), que manteve, à semelhança de Carlos Vieira na categoria PRO AM, a supremacia na AM, agora com Francisco Cruz a mais de um segundo de diferença, pertencendo a Kaetanen (Nuno Caetano) o terceiro melhor registo. Na categoria GD, João Posser obteve o melhor tempo, na frente de Rui Miritta e de Álvaro Ramos.

A primeira corrida da GT3 Cup no AIA realiza-se às 13h35, com a segunda prova ainda a arrancar durante o dia de hoje, às 17h45.

Qualificação 2

1º, Carlos Vieira (Pro Am+), 1.48.486

2º, Vasco Barros (Pro Am+), 1.49.451

3º, Alexandre Areia (Pro Am+), 1.49.485

4º, Manuel Gião (Pro Am+), 1.50.031

5º, André Fernandes (Am), 1.50.186

6º, Francisco Cruz (Am), 1.51.441

7º, Leandro Martins, 1.51.530

8º, Kaetanen (Am), 1.51.968

9º, Mário Silva, 1.52.030

10º, João Posser (GD), 1.52.553

11º, Jorge Brioso, 1.52.605

12º, Rui Mirita (GD), 1.53.456

13º, Álvaro Ramos (GD), 1.56.367

14º, Nuno Mousinho (GD), 1.57.366

15º, Rui Sousa (Am), 1.57.689

16º, Mateus Lisowski, st

Foto: João Filipe