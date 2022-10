GT3 Cup, Portimão: Domínio de Carlos Vieira na penúltima ronda da época | AutoSport

A penúltima ronda do troféu monomarca organizada pela P21 Motorsport, a GT3 Cup foi dominada por Carlos Vieira. O líder da classificação conquistou o pleno na jornada da GT3 Cup integrada no programa do European Le Mans Series nas 4 Horas de Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, ao vencer também, na tarde deste sábado, a segunda corrida, de novo face a Vasco Barros e com Alexandre Areia, também, a repetir o terceiro lugar final. Vieira, recorde-se, somou duas “pole position”, obteve a volta mais rápida em ambas as corridas e subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio, num fim de semana verdadeiramente de sonho.

“Foi perfeito, correu tudo muito bem e consegui o pleno, que era o meu objetivo”, referiu, no final, o piloto da Veloso Motorsport, enquanto Vasco Barros, o seu adversário mais direto, parecia algo conformado. “Estava o tempo mais fresco, mas o meu carro ficou um pouco desequilibrado depois de uns ligeiros ‘toques’ que sofreu nas primeiras voltas. Já mais tarde, a passar um piloto mais lento perdi cerca de 5 segundos e noutra ultrapassagem danifiquei um pneu. Enfim, com mais este segundo lugar somei pontos que me permitem ainda manter o campeonato em aberto”, disse o jovem piloto da Lob Motorsport. Numa corrida muito semelhante à primeira, em que os três primeiros se destacaram dos restantes, Alexandre Areia voltou a brilhar, somando mais um pódio. “Com a experiência da primeira corrida já consegui gerir melhor a temperatura dos pneus e mantive um ritmo mais elevado. Andei colado a eles nas primeiras voltas e conquistar um duplo pódio na estreia é fantástico”, adiantou o jovem piloto que em Portimão ocupou o lugar do pai no Porsche número 12.

Manuel Gião terminou na mesma posição (4º) em que largara da grelha, à frente de Francisco Cruz, o vencedor da categoria AM que ainda alimentou esperanças de poder superá-lo. “Claro que é sempre agradável ganhar a categoria, mas o que levo daqui, acima de tudo, foi o duelo com o Gião…”, comentava Cruz, que rodou sempre destacado de André Fernandes, o segundo classificado, enquanto Kaetanen, terceiro na referida categoria, não deixava de acusar o esforço físico despendido, confessando: “Foi uma corrida dura, tive alguns problemas de travões e como o André [Fernandes] estava mais rápido, não oferecei resistência, até porque o meu objetivo era garantir o terceiro lugar”.

João Posser foi o grande “senhor” da categoria GD, ao liderar, como fizeram Carlos Vieira (Pro/Am) e Francisco Cruz (Am), da primeira à última volta. “Ao contrário do que sucedera ao Miguel Caetano, o carro agora estava uma maravilha, o que facilitou bastante os meus objetivos”, contava Posser, cuja tarefa ficou ainda mais facilitada na parte final da corrida, quando o motor do carro de Rui Miritta começou a fraquejar, permitindo-lhe, mesmo assim, garantir a segunda posição. Pior sorte teve Álvaro Ramos, terceiro classificado nesta categoria, que logo no arranque ficou com problemas na caixa de velocidades, a que se juntaram depois os de travões. “A prioridade era rodar com cautelas para chegar ao fim, mas não foi uma corrida fácil…”, referia o piloto da Araújo Competição.

Corrida 2 (classificação provisória)

1º, Carlos Vieira (Pro Am+), 14 voltas

2º, Vasco Barros (Pro Am+), a 13.750s

3º, Alexandre Areia (Pro Am+), a 18.874

4º, Manuel Gião (Pro Am+), a 28.813

5º, Francisco Cruz (Am), a 32.337

6º, André Fernandes (Am), a 44.911

7º, Kaetanen (Am), a 55.301

8º, Mário Silva, a 56.126

9º, João Posser (GD), a 1.15.471

10º, Jorge Brioso, a 1.22.443

11º, Leandro Martins, a 1.31.131

12º, Rui Miritta (GD), a 1 volta

13º, Nuno Mousinho (GD), a 1 volta

14º, Álvaro Ramos (GD), a 2 voltas

Volta mais rápida: Carlos Vieira, com 1.48.758

A próxima jornada da GT3 Cup, a última da temporada, está agendada para os dias 12 e 13 de novembro, no Autódromo do Estoril.

foto: João Filipe