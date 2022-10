GT3 Cup, Portimão: Carlos Vieira foi o mais rápido nos treinos livres | AutoSport

Carlos Vieira foi o piloto mais rápido em ambos as sessões de treinos livres da ronda de Portimão da GT3 Cup. Vieira terminou o treino da manhã e da tarde desta sexta-feira os melhores tempos no Autódromo Internacional do Algarve, numa jornada que integra o programa das 4 Horas do European Le Mans Series de Portimão.

Na primeira, o piloto da Veloso Motorsport foi o único a situar-se no segundo 50 e na segunda foi já nos últimos minutos da sessão que entrou o segundo 49, algo que mais nenhum adversário conseguiu. Alexandre Areia – que nesta jornada substitui o irmão Jorge no carro nº 12 – obteve o segundo melhor registo, na frente de Vasco Barros, enquanto o também estreante Manuel Gião conseguiu um sexto e um quarto lugares, depois de ter começado o dia com um furo e um “pião”.

Ao fim desta tarde decorrerá a qualificação para a primeira corrida, a disputar ao princípio da tarde de sábado.

Treino Livre 1

1º, Carlos Vieira (Pro Am+), 1.50.682

2º, Alexandre Areia (Pro Am+), 1.51.699

3º, Vasco Barros (Pro Am+), 1.52.111

4º, Leandro Martins, 1.53.632

5º, André Fernandes (Am), 1.53.787

6º, Manuel Gião (Pro Am+), 1.53.906

7º, Mário Silva, 1.54.596

8º, Jorge Brioso, 1.55.328

9º, Alexandre Martins (Am), 1.55.419

10º, Afonso Vaz (GD), 1.56.040

11º, Álvaro Ramos (GD), 1.56.572

12º, Miguel Caetano (GD), 1.57.965

13º, Rui Mirita (GD), 1.59.523

14º, Nuno Mousinho (GD), 2.08.263

15º, Rui Sousa (Am), 2.09.388

16º, Igor Klaja, 2.23.012

Treino Livre 2

1º, Carlos Vieira (Pro Am+), 1.49.490

2º, Alexandre Areia (Pro Am+), 1.50.131

3º, Vasco Barros (Pro Am+), 1.50.992

4º, Manuel Gião (Pro Am+), 1.51.268

5º, André Fernandes (Am), 1.51.466

6º, Francisco Cruz (Am), 1.51.759

7º, Kaetanen (Am), 1.52.362

8º, Leandro Martins, 1.53.164

9º, Rui Mirita (GD), 1.53.842

10º, Mário Silva, 1.54.128

11º, João Posser (GD), 1.54.174

12º, Jorge Brioso, 1.54.933

13º, Luis Herrera (GD), 1.55.131

14º, João Vieira (GD), 1.55.423

15º, Rui Sousa (Am), 2.04.413

16º, Mateusz Lisowski, 2.14.431

HORÁRIO DA GT3 CUP EM PORTIMÃO

Sexta-feira (dia 14)

17:00/17:20 – Qualificação 1

Sábado (dia 15)

08:35/08:55 – Qualificação 2

13:35/14:00 – Corrida 1

17:45/18:10 – Corrida 2

Foto: João Filipe