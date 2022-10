GT3 Cup, Portimão: Carlos Vieira conquista pole position para a corrida 1 | AutoSport

A grelha de partida da primeira corrida da ronda de Portimão da GT3 Cup terá Carlos Vieira no primeirp lugar. Vieira superiorizou-se a Alexandre Areia por uma diferença de 0.849s, enquanto da segunda fila da grelha do Autódromo Internacional do Algarve largarão Vasco Barros e André Fernandes.

À semelhança do que sucedera nas duas sessões de treinos livres, o piloto da Veloso Motorsport não permitiu que ninguém ousasse contestar a sua superioridade em pista e o estreante Alexandre Areia foi uma agradável surpresa, conseguindo bater Vasco Barros por uma curtíssima margem, o que deixa antever a sua candidatura à discussão dos primeiros lugares. Em plano de destaque esteve também André Fernandes, autor do quarto melhor registo que o colocou destacado na frente. O também estreante Manuel Gião, mesmo sem ter oportunidade de fazer muitas voltas, conseguiu o quinto tempo, deixando entender que na corrida é um nome a ter em conta…

Animado foi ainda a discussão da primazia pela categoria GD, que teve como protagonistas Rui Miritta e Afonso Vaz, com vantagem para o primeiro, tudo indicando que um dos pontos de interesse da corrida deverá residir no despique entre aqueles candidatos e não só, até porque Miguel Caetano e João Vieira partem posicionados logo… atrás.

Qualificação 1

1º, Carlos Vieira (Pro Am+), 1.48.626

2º, Alexandre Areia (Pro Am+), 1.49.475

3º, Vasco Barros (Pro Am+), 1.49.509

4º, André Fernandes (Am), 1.50.081

5º, Manuel Gião (Pro Am+), 1.50.468

6º, Leandro Martins, 1.51.554

7º, Alexandre Martins (Am), 1.51.786

8º, Mário Silva, 1.52.778

9º, Jorge Brioso, 1.52.849

10º, Rui Miritta (GD), 1.52.885

11º, Afonso Vaz (GD), 1.53.752

12º, Miguel Caetano (GD), 1.55.281

13º, João Vieira (GD), 1.55.343

14º, Luis Herrera (GD), 1.58.173

15º, Rui Sousa (Am), 2.02.088

16º, Igor Klaja, st

Sábado (dia 15)

08:35/08:55 – Qualificação 2

13:35/14:00 – Corrida 1

17:45/18:10 – Corrida 2

Foto: João Filipe