GT3 Cup: Oficializada parceira com a Porsche Motorsport

A P21 Motorsport, promotora da GT3 Cup, a nova competição monomarca de velocidade em Portugal com os Porsche 997 GT3, adquiriu o estatuto de parceiro oficial da Porsche Motorsport, o que se traduz, a partir de agora, no acesso a um conjunto de vantagens na aquisição de material racing da marca sediada em Estugarda.

“O acordo da P21 Motorsport com a Porsche Motorsport significa não só o reconhecimento das nossas capacidades, mas também um voto de confiança no trabalho que estamos a desenvolver com o lançamento em Portugal de uma competição com os Porsche 997 GT3 Cup. No ano de arranque do troféu, esta parceria vem reforçar os nossos laços com o ramo de competição da Porsche e, em simultâneo, abrir caminho a novos projetos, tendo em vista 2022 e 2023, cujos contornos serão divulgados em tempo oportuno. É por isso que neste momento, a pouco mais de uma semana do início do troféu, posso assegurar que a GT3 Cup é uma competição com futuro assegurado a longo prazo”, afirmou José Monroy, manager da P21 Motorsport.

Mais de uma dezena de pilotos já se encontram inscritos no troféu promovido pela P21 Motorsport, entre os quais se destacam Carlos Vieira, José Rodrigues, Francisco Carvalho, Mário Silva, Manuel Mello Breyner, Pedro Mello Breyner e Vasco Barros, entre outros, num plantel em que não faltarão também os gentleman drivers.

A jornada de abertura da GT3 Cup está agendada para o Circuito Vasco Sameiro, em Braga (24 e 25 de abril), no Braga Racing Kickoff, num programa que inclui as duas qualificações no sábado e as corridas (25 minutos de duração cada uma) na tarde de domingo.

Antes, porém, na próxima terça-feira (20 de abril), arranca a GT3 Cup by ImSim, o troféu virtual, uma organização conjunta Rquatro|ImSim que promete momentos de muita emoção aos comandos do Porsche 997 no traçado bracarense. As inscrições podem ser feitas no site http://www.r4-sims.com/index.php?pid=129, no qual são prestadas todas as informações. Por último, de referir que as corridas deste troféu virtual podem ser seguidas ao vivo no canal Youtube da eSports Simracing: https://www.youtube.com/c/eSportsSimRacing.