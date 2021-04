GT3 Cup: O que disseram os protagonistas

Verdadeiramente arrasador, Carlos Vieira arrebatou, na tarde deste sábado, a pole position para a segunda corrida da GT3 Cup, no Braga Racing Kickoff, organizado pelo CAMI Motosport, repetindo o brilharete alcançado de manhã. Em suma, o piloto de Fafe não deixou créditos por mãos alheias e vai partir, no domingo, do primeiro lugar da grelha para as duas corridas da competição monomarca com os Porsche 997 GT3 Cup promovida pela P21 Motorsport.

Nesta segunda qualificação, Francisco Carvalho, José Rodrigues e Manuel Fernandes foram os únicos adversários de Vieira que conseguiram situar-se no mesmo segundo. E, no final, este trio não deixava de confessar alguma deceção, por terem deixado escapar a oportunidade de “destronar” o piloto que já havia sido mais rápido na primeira qualificação.

Parecem não restar dúvidas, face ao que foi possível observar nas qualificações deste sábado, de que as duas corridas da jornada de abertura da GT3 Cup prometem, amanhã, duelos emocionantes na pista de Braga.

Qualificação 2

1º, #99# Carlos Vieira (PRO) 1.22.262

2º, #5# Francisco Carvalho (PRO) 1.22.548

3º, #27# José Rodrigues (PRO) 1.22.779

4º, #7# Manuel Fernandes (AM) 1.22.812

5º, #97# JLB Racing Vasco Barros (PRO) 1.23.506

6º, #12# Jorge Areia (GD) 1.24.997

7º, #26# Pedro Mello Breyner (PRO) 1.25.322

8º, #92# António Pereira (AM) 1.25.334

9º, #23# João Vieira (GD) 1.26.985

10º, #13# Diogo Rocha (AM) 1.27.059

11º, #19# Pedro Sobreiro (GD) 1.27.762

12º #43# MDriving Raing Team/Mousinho Esteves 1.29.221

13º, #9# José Oliveira (GD) 1.30.449

Carlos Vieira (1º): “Temos que afinar melhor o carro, porque estava pouco estável, mas também é provável que houvesse algum óleo na pista. Pensava que chegaria ao segundo 21, mas estou contente por ter conseguido mais uma pole position”.

Francisco Carvalho (2º): “Não foi tão bom como esperava, porque queria a ‘pole’ e fiquei a 3 décimos. Parabéns à Veloso Motorsport que me entregou um carro excelente e também ao José Monroy que lançou um troféu de alto nível com os fantásticos Porsche 997 GT3 Cup. Amanhã será outro dia…”

José Rodrigues (3º): “Fizemos umas pequenas alterações no carro e ele ficou a fugir de traseira. Andei a um ritmo mais elevado, só que não consegui ter a tração que desejava”.

Manuel Fernandes (4º): “Estou um pouco dececionado, dado que só fiz, praticamente, uma volta lançada, porque depois de ir à boxe tivemos problemas com a água e foi difícil retomar a qualificação. De qualquer modo, com pneus usados não fiquei muito longe da ‘pole’ e isso é positivo”.

Vasco Barros (5º): “Fomos tentando outras afinações, no sentido de melhorar o comportamento do carro, mas ainda posso melhorar”.

Jorge Areia (6º): “Infelizmente, o motor do meu carro continua a falhar e nessas circunstâncias é difícil fazer uma volta rápida”.

Pedro Mello Breyner (7º): “Mais uma vez estive a aprender a pista e alterámos a afinação do carro, mexendo na asa, mas não compensou na parte interior da pista. Também usei pneus usados, mas acredito que iremos fazer uma boa corrida”.

António Pereira (8º): “Foi excelente. Melhorei segundo e meio com pneus usados. Continuo a evoluir e nem aproveitei a totalidade da qualificação, porque o objetivo estava alcançado”.

João Vieira (9º): “Correu bem, continuando a minha aprendizagem e ainda consegui baixar o meu melhor tempo

Diogo Rocha (10º): “Continuo muito satisfeito, na minha primeira experiência nestas andanças. Vou adquirindo um ritmo cada vez melhor”.

Pedro Sobreiro (11º): “Está tudo a correr bem e dentro do planeado”.

Mousinho Esteves (12º): “Estou cá inteiro e o carro também. Portanto, só posso estar satisfeito, porque tudo isto é muito divertido”.

José Oliveira (13º): “Esta qualificação correu-me muito melhor que a anterior, já que melhorei 8 segundos. Contudo em crescendo e sinto-me radiante”.

PROGRAMA

Domingo

12h30 – Corrida 1 (25 minutos)

17h45 – Corrida 2 (25 minutos)