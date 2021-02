GT3 Cup: novo troféu monomarca em Portugal com os Porsche 997

GT3 Cup é o nome de um novo troféu monomarca que será, esta época, um dos destaques no panorama das corridas de velocidade em Portugal, ao colocar em pista, sob condições tão inéditas quanto inovadoras para pilotos e equipas, os Porsche 997: 450 cv de potência e caixa sequencial de 6 velocidades. O calendário tem cinco provas, uma das quais no circuito espanhol de Jarama, num “tour” que inclui todas as pistas nacionais.

A organização está a cargo da P21Motorsport, liderada por José Monroy, num projeto que surge como resultado da parceria estabelecida com o promotor da Porsche GT3 Cup argentina.

Os vinte Porsche 997 GT3 e um vasto stock de peças encontram-se já a caminho de Portugal, onde têm chegada prevista para a próxima semana, sendo que a primeira prova da GT3 Cup foi agendada para o próximo mês de abril, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga. A entrega dos carros aos pilotos inclui um dia de testes (Estoril ou Portimão), com calendarização ainda a definir.

A P21Motorsport propõe aos participantes na GT3 Cup duas modalidades distintas, o aluguer do carro (a MDriving Racing Academy encarrega-se da manutenção e da logística) ou a venda, ficando a cargo do proprietário a manutenção e o transporte para as corridas.

De resto, cada piloto terá a sua própria categoria (GD, AM e PRO), havendo uma classificação associada e com pontuação própria.

O formato deste troféu monomarca em cada uma das cinco jornadas inclui duas sessões de treinos livres (20 minutos cada), duas qualificações (15 minutos) e duas corridas de 25 minutos.

“A ideia de avançar com este troféu surgiu no final do ano passado, no decorrer de uma reunião com o promotor da Porsche GT3 Cup argentina. Quanto a mim, surge em boa altura, pois atualmente não há muitas opções aliciantes ao nível das provas de velocidade em Portugal e esta GT3 Cup significa uma excelente oportunidade para competir ao volante de um Porsche 997 com custos bastante acessíveis e controlados, atendendo ao carro que é. Será a primeira competição monomarca em Portugal com os Porsche e acredito, tal como os nossos parceiros, que vai ser alvo de uma boa adesão por parte de equipas e de pilotos graças ao conjunto de condições únicas que lhes são proporcionadas para correr de Porsche. Estamos a trabalhar, também, na internacionalização do troféu e estou confiante que vamos contar com a participação de pilotos oriundos de outros países”, revela José Monroy, responsável da P21Motorsport.



Calendário

Abril – Circuito de Braga

Maio – Circuito do Estoril

Junho – Circuito de Jarama (Espanha)

Julho – Circuito de Portimão

Setembro – Circuito do Estoril