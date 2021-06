GT3 Cup: Luta épica entre Vieira e Rodrigues | AutoSport

Se dúvidas houvessem da qualidade das corridas nacionais, Carlos Vieira e José Rodrigues deram hoje uma amostra que Portugal tem muito que se orgulhar das suas competições. Foi verdadeiramente uma corrida fantástica, a segunda da GT3 Cup em Portimão.

José Rodrigues saiu da pole position para esta corrida, mas Carlos Vieira saiu melhor na partida e saltou para a liderança da prova, com Rodrigues a cair nas primeiras curvas para quarto. Vasco Barros era segundo, com Francisco Carvalho momentaneamente no terceiro posto, mas José Rodrigues conseguiu recuperar essa posição na saída da curva 2.

Vieira na frente, colocava alguma margem para Barros. Rodrigues vinha a pressionar o segundo classificado. Dessa luta, na curva 2 na segunda volta, Rodrigues teve uma pequena “sacudidela” no Porsche e perdeu posição para Carvalho, descendo ao quarto posto.

A luta era agora pelo segundo posto entre Barros, Carvalho e Rodrigues, com Vieira a alargar a vantagem na frente. Barros e Carvalho tocaram-se, com Barros a ter que desistir e o incidente obrigou à entrada do Safety Car. Na confusão, José Rodrigues conseguiu passar incólume e saltar para o segundo posto, enquanto Jorge Areia também ficou preso nesse incidente na curva Sagres.

Com a entrada do SC, Vieira perdeu a vantagem que tinha. No reinicio, Rodrigues roubou a liderança a Vieira na curva 2 do traçado de Portimão, numa manobra muito boa.

A partir desse momento, Rodrigues e Vieira começaram a ganhar vantagem para Carvalho, estando os dois na luta pela vitória. Rodrigues ganhava alguma vantagem, mas Vieira recuperava com esta “dança” a durar algumas voltas.

Na última volta, Carlos Vieira conseguiu sair melhor numa das curvas e ultrapassou José Rodrigues, com este a tentar replicar a manobra, mas Vieira fechou bem e manteve a liderança da prova até à passagem pela meta, com ambos os carros a passarem juntos. Vitória para Vieira.

Não faltou nada: toques, ultrapassagens no “braço”, Safety Car, basicamente uma corrida emotiva que não se pode perder.

Francisco Cruz foi o melhor piloto nos AM e João Parreira o melhor dos GD.

Resultado da corrida, aqui.