GT3 Cup: José Rodrigues domina os treinos livres em Portimão | AutoSport

O bracarense José Rodrigues foi, esta sexta-feira, o piloto mais rápido nos treinos livres da segunda jornada da GT3 Cup, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, deixando boas indicações para a dupla qualificação de sábado que vai definir as grelhas de partida para as duas corridas do programa desta competição monomarca com os Porsche 997.

Carlos Vieira, um dos candidatos à discussão do primeiro lugar, acabou, devido a problemas de motor, por não rodar no segundo treino livre, mas tudo indica que o seu carro ficará apto para que o piloto de Fafe tenha oportunidade de ser um dos protagonistas desta segunda ronda da temporada.

Na primeira saída para a pista, Rodrigues esteve simplesmente imparável, ao deixar Carvalho a 1.816s e Vieira a 1.859, sendo o único a chegar ao segundo 51, algo que o enchia de satisfação. “Continuo a minha evolução ao volante deste carro e ainda há muito por explorar. Sempre disse, em Braga, que este traçado de Portimão era mais favorável para mim. Para já, tenho uma boa base a nível de afinação e vou continuara a trabalhá-la. O meu objetivo é lutar pela conquista de pódios. Mas não é fácil, com o calor que está, conduzir o Porsche nesta pista, pois escorrega muito…”, contou José Rodrigues.

Tanto Francisco Carvalho como Carlos Vieira não se revelavam “inquietos” com a performance do piloto de Braga. “Tive uns pequenos problemas de travões e foi a primeira vez que guiei o carro nesta pista, além de que tanto o Rodrigues como o Vieira montaram pneus novos e eu optei pelos usados de Braga, para ver como eram as coisas. Ainda tenho margem de progressão, estou tranquilo…”, disse Carvalho, enquanto Vieira avançou: “Andei a acamar os discos de travão novos e na terceira volta rompeu-se o tubo do radiador. Completei poucas voltas, posso melhorar, mas a verdade é que o Rodrigues está muito forte e fez um bom treino”.

Luís Rocha esteve em plano de destaque, ao averbar o quarto tempo absoluto e primeiro entre os pilotos da categoria PRO, enquanto Jorge Areia foi o mais rápido entre os pilotos da GD.

Já mais ao fim da tarde, a história repetiu-se, no segundo treino livre, e José Rodrigues voltou a ser o mais rápido, melhorando, inclusive, o tempo da sessão anterior. “Para primeiro dia, foi muito bom. Continuámos a evoluir o ‘set up’, usando pneus já gastos, mas amanhã é que será a contar…”, atirou, confiante, o piloto de Braga.Desta vez o seu adversário mais próximo acabou por ser Jorge Areia, autor do segundo “crono” absoluto e líder da classe GD, a menos de um segundo de diferença. “No treino anterior o motor falhava um pouco e agora consegui retirar boas indicações. Só foi pena não ter conseguido dar mais voltas nesta pista fantástica”, referiu aquele último. Vasco Barros, autor do terceiro tempo, sentia-se mais confiante: “Sinto que ainda há muito para melhorar, tanto da minha parte, a nível de condução, como do carro”.

Paulo Gonçalves, que faz dupla com Francisco Cruz, foi o m ais rápido entre os concorrentes da categoria AM.

TREINO LIVRE 1

1º, José Rodrigues (PRO), 1m51.426

2º, Francisco Carvalho (PRO), 1.53.242

3º, Carlos Vieira (PRO), 1.53.285

4º, Luís Rocha/Diogo Rocha (AM), 1.54.679

5º, VLB Racing, Vasco Barros (PRO), 1.55.274

6º, MDrivingRacing Team, Mário Silva (PRO), 1.55.443

7º, Jorge Areia (GD), 1.57.272

8º, Pedro Branco/Pedro Sobreiro (GD), 1.59.076

9º, Hélder Moura/José Rocha (PRO/AM), 2.00.039

10º, João Vieira (GD), 2.00.362

11º, Revislogos, João Parreira (GD), 2.00.674

12º, Monteiros Competições, Rui Mirita/Hugo Guimarães (GD), 2.00.946

13º, MDrivingRacing Team, Francisco Cruz/Paulo Gonçalves (AM), 2.02.646

14º, Miguel Caetano/João Posser (AM), 2.02.667

15º, José Oliveira (GD), 2.05.493

16º, Monteiros Competições, Alfredo Barros (AM), 2.10.187

17º, MDrivingRacing Team, Nuno Mousinho (AM), 2.32.822

TREINO LIVRE 2

1º, José Rodrigues (PRO), 1.50.853

2º, Jorge Areia (GD), 1.51.731

3º, VLB Racing, Vasco Barros (PRO), 1.53.036

4º, Francisco Carvalho (PRO), 1.53.063

5º, MDrivingRacing Team, Mário Silva (PRO), 1.53.484

6º, Pedro Branco/Pedro Sobreiro (GD), 1.56.115

7º, MDrivingRacing Team, Francisco Cruz/Paulo Gonçalves (AM), 1.56.217

8º, Luís Rocha/Diogo Rocha (AM), 1.56.285

9º, João Vieira (GD), 1.57.715

10º, Revislogos, João Parreira (GD), 1.58.018

11º, Miguel Caetano/João Posser (GD), 1.58.238

12º, Monteiros Competições, Rui Mirita/Hugo Guimarães (GD), 1.59.384

13º, Hélder Moura/José Rocha (PRO/AM), 2.00.753

14º, Monteiros Competições, Alfredo Barros (AM), 2.01.786

15º, José Oliveira (GD), 2.02.698

16º, MDrivingRacing Team, Nuno Mousinho (AM), 2.10.079

17º, Carlos Vieira (PRO), 2.38.660

PROGRAMA/PORTIMÃO

Sábado (12 junho)

09h00/09h20 – Qualificação 1 (20’)

13h20/13h40 – Qualificação 2 (20’)

17h00/17h25 – Corrida 1 (25’)

Domingo (13 junho)

09h30/09H55 – Corrida 2 (25’)