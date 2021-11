GT3 Cup, José Rodrigues: “A desvantagem é grande, mas enquanto for possível vamos acreditar” | AutoSport

José Rodrigues chega a última ronda da competição no Porsche GT3 CUP, na sua primeira temporada num GT com todos os motivos em poder acreditar conquistar vitórias no Estoril.

Após ter liderado o campeonato até a terceira jornada, o piloto de Braga teve problemas mecânicos na ultima ronda do Estoril e uma desistência prematura em Jerez la Frontera, o que motivou um atraso pontual para o primeiro classificado. Para José Rodrigues, “tem sido uma temporada de altos e baixos, no entanto temos demonstrado fim de semana após fim de semana que temos valor para lutar por vitórias em todas as corridas.”

Após duas rondas complicadas, onde Rodrigues conseguiu mostrar a sua rapidez conquistando pole position e liderado mesmo assim corridas, o piloto de Braga sabe antemão as dificuldades que irá encontrar e, sente-se preparado para o Estoril, “Será uma prova decisiva para as contas do campeonato, e por isso não temos nada a perder! Vamos com muita vontade de terminar bem o campeonato, e esperar por uma ponta de sorte que nos tem faltado.”

As contas do campeonato estão difíceis para Rodrigues, mas nada que o desanime de lutar, “a desvantagem é grande, mas enquanto for possível matematicamente vamos acreditar. No automobilismo tudo pode acontecer e, por isso temos de estar concentrados no nosso trabalho.”

O Programa no Estoril conta com duas sessões de treinos livres na sexta-feira, duas sessões de qualificação, primeira e segunda corrida no sábado.

Sábado (dia 27)

09:10 09:25 00:15 GT3 Cup Categoria PRO Treino Crono1

11:20 11:35 00:15 GT3 Cup Categoria PRO Treino Crono2

13:30 13:55 00:25 GT3 Cup Corrida 1 – 15 Voltas

15:40 16:05 00:25 GT3 Cup Corrida 2 – 15 Voltas