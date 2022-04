GT3 Cup, José Monroy: “Penso que vamos ter um troféu espetacular” | AutoSport

A segunda temporada da GT3 Cup arrancou no Estoril com uma grelha de 16 carros e algumas novidades. Tem pela frente um calendário de mais cinco provas, numa época que promete, no mínimo, ser tão interessante quanto a de estreia deste troféu Porsche com os 911 GT3 Cup. Para José Monroy, ‘mentor’ da competição: “como se viu este fim de semana espero corridas tão boas ou melhores que em 2021, os pilotos estão agora mais habituados aos carros, temos novos pilotos, nesta primeira prova não tivemos ainda todos os carros na grelha, mas foi só uma questão dos carros ainda não estarem prontos.

A The Racing Factory, equipa muito conhecida nos ralis, vai ter um carro e piloto que ainda não divulgaram. E dos carros que estão ausentes há outras novidades e com potencial para andar nos primeiros da geral e nesse sentido acredito que com todos os carros em pista vamos ter corridas ainda melhores. Penso que vamos ter um troféu espetacular.

Em termos de novidades, o sistema de comunicação “chrono-live”, que permite aos pilotos receber informações da direção de prova relativas a locais de bandeiras amarelas e outros procedimentos a nível de segurança, o troféu está registado na federação para ter uma classificação à geral, que também é importante, vamos passar a ser um troféu oficial Porsche e isso é muito bom”, disse.