GT3 Cup: João Posser recebe em Jerez “Cartão Branco” atribuído pela FPAK | AutoSport

João Posser, piloto da GT3 Cup, recebeu este sábado, em Jerez de la Frontera, onde decorre este fim de semana a quarta ronda daquela competição monomarca Porsche, o Prémio Cartão Branco, atribuído pela FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), em sintonia com o diretor de prova, Nuno Esteves, devido à sua conduta desportiva na prova de Portimão, em julho passado.

Depois de largar dos últimos lugares da grelha, João Posser fizera uma recuperação fantástica até ao quinto lugar, quando foi alvo do ‘toque’ de um adversário na curva 1, na sequência do qual fez três ‘piões’ e ficou sem embraiagem, ainda antes da descida da torre. Com o seu Porsche mal posicionado, e impossibilitado de continuar a prova, aquele piloto decidiu, então, deixar descair o carro e “arrumá-lo” foram da pista e atrás dos rails, de modo a que a corrida prosseguisse sem qualquer interrupção.

Este gesto de João Posser valeu-lhe o “Cartão Branco” atribuído pela FPAK, algo que o deixou bastante orgulhoso pelo reconhecimento da sua atitude desportiva