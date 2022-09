GT3 Cup, Jerez: Vasco Barros vence primeira corrida | AutoSport

O jovem Vasco Barros conquistou a vitória na primeira corrida do fim de semana da GT3 Cup, no circuito de Jerez de La Frontera, face ao estreante Manuel Alves, com Carlos Vieira, depois de cumprir uma penalização (drive trough), a chegar à última posição do pódio.

“Na primeira volta não consegui ultrapassar o Carlos Vieira, embora soubesse que ele teria que cumprir uma penalização e quando ele saiu de pista eu procurei manter o ritmo até ao fim. E assim foi, de forma tranquila. Agora, parto para a segunda corrida com a mesma vontade de vencer”, declarou o jovem piloto da Lob Motorsport, que terminou destacado na frente de Manuel Alves, autor de uma corrida notável na sua estreia no troféu ao volante do carro da Q&F. “Estou muito feliz com este segundo lugar. Claro que não tenho o ritmo do Vasco ou do Carlos com este carro e para mim o terceiro lugar já seria bom. O Carlos [Vieira] cometeu um erro quando já estava colado a mim e eu fiz uma corrida limpa. Agradeço, mais uma vez, aos meus pais e à Q&F pela oportunidade que me deram e este resultado honra a memória do meu tio [Paulo Alves], que será sempre o meu anjo da guarda”, palavras de Manuel Alves. Carlos Vieira, o terceiro classificado, fez um “pião” na chicane, quando já planeava a ultrapassagem a Alves. “Apesar de tudo, foi um bom resultado. Agora, na segunda corrida, embora vá partir da penúltima linha, creio que será mais fácil chegar aos lugares da frente. Vamos ver…”, referia Vieira.

Um dos pontos de interesse da corrida foi a recuperação de Carlos Vieira, já que lá na frente Barros e Alves rodaram sempre destacados de Jorge Areia. E Alexandre Martins rapidamente segurou o primeiro lugar da categoria AM, destacando-se de Kaetanen, enquanto André Fernandes ficou fora de “combate” logo de início, ao ver-se envolvido num acidente ainda na primeira volta. O mesmo sucedeu mais tarde a Ricardo Megre, que acabaria por não completar a corrida.

Rui Mirita triunfou na categoria GD, depois de se livrar da molhada da primeira volta, com a qual se atrasou João Parreira, na sequência do toque de um adversário, fazendo depois uma corrida de trás para a frente até ao segundo lugar. Conseguiu levar a melhor sobre Miguel Caetano, cujo objetivo era assegurar o pódio e… pontos para o campeonato.

Corrida 1 (classificação oficiosa)

1º, Vasco Barros (Lob Motorsport/PRO/AM+), 26.03.383

2º, Manuel Alves (Monteiro Competições/PRO/AM+), a 18.731

3º, Carlos Vieira (Veloso Motorsport/PRO/AM+), a 32.287

4º, Jorge Areia (Monteiros Competições/PRO/AM+), a 47.699

5º, Alexandre Martins (AM), a 49.626

6º, Rui Mirita (Monteiro Competições/GD), a 1.16.556

7º, João Parreira (Rosário Classics/GD), a 1.16.954

8º, Kaetanen (Araújo Competição/GD), a 1.18.587

9º, Leandro Martins (P21 Motorsport), a 1.20.836

10º, Miguel Caetano (GD), a 1.37.602

11º, Álvaro Ramos (Araújo Competição/GD), a 1 volta

12º, Miguel Moreno, a 1 volta

13º, Christopher Hillaby, a 2 voltas

14º, Ricardo Megre (PRO/AM+), a 9 voltas

15º, Mário Silva (P21 Motorsport/PRO/AM+), a 9 voltas

16º, Miguel Ferreira, a 9 voltas

17º, André Fernandes (AM), a 14 voltas

Volta mais rápida: Vasco Barros, na 3ª, com 1.50.019