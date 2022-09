GT3 Cup: Jerez recebe a penúltima ronda do ano | AutoSport

A segunda temporada do GT3 Cup, promovido pela P21, está na reta final, com apenas mais duas provas pela frente. O traçado de Jerez de la Frontera recebe as máquinas germânicas para mais duas corridas em solo espanhol.

Volvidos dois meses sob a última jornada, em Portimão, a GT3 Cup regressa ao ativo este próximo fim de semana (dias 17 e 18), com o aliciante de um conjunto de novidades relevantes: a presença oficial de responsáveis da Porsche Motorsport, o que poderá deixar antever boas notícias, em termos de futuro, para o troféu promovido pela P21 Motorsport, e ainda a estreia de seis pilotos, entre as quais se destaca a de Aloísio Monteiro, o “patrão” da equipa Racing Factory.

Nesta jornada andaluza, a lista de inscritos da GT3 Cup apresenta nada menos que seis caras novas, a primeira das quais é Aloísio Monteiro, o “patrão” da Racing Factory, equipa que se tem notabilizado nos ralis – esta época ajudou Armindo Araújo a conquistar o seu sétimo título de campeão nacional – e adquiriu agora um Porsche 911 GT3 Cup já com os olhos no troféu de 2023. Outro nome conhecido da velocidade que vai fazer o seu batismo na competição da P21 Motorsport é Ricardo Megre, a que se juntarão Manuel Alves, Miguel Moreno, Miguel Ferreira e ainda Christopher Hillaby. A participação deste piloto britânico residente em Espanha resulta da aposta que o promotor da GT3 Cup tem vindo a fazer no mercado espanhol e cujos frutos poderão ser ainda mais visíveis na próxima temporada.

No arranque para a penúltima jornada da época, importa recordar que está ainda tudo em aberto nas três categorias da GT3 Cup no tocante aos “títulos” em disputa, a começar na categoria AM, cujo primeiro classificado, Francisco Cruz, dispõe apenas de 3 pontos de vantagem face a Alexandre Martins. Na categoria GD, Miguel Caetano está um pouco mais folgado (+16 pontos) em relação a João Parreira, enquanto na Pro essa diferença é ainda maior, já que Carlos Vieira, o grande dominador dessa categoria, soma mais 25 pontos que Vasco Barros.

“É com grande expetativa que voltamos ao circuito de Jerez e agora com a satisfação de termos connosco, o que sucede pela primeira vez a nível oficial, elementos da Porsche Motorsport, para conhecerem ‘in loco’ a realidade da GT3 Cup e isso deixa-nos não só orgulhosos, mas também confiantes para 2023… Esta segunda edição do troféu, à semelhança da primeira, tem sido marcada por um elevado nível competitivo em todas as categorias, daí que formule desde já votos, e também um pedido, para que no fim de semana os pilotos contribuam, mediante o seu comportamento em pista, para reforçar a boa imagem e o prestígio do troféu, que já é hoje uma marca importante no panorama das corridas de velocidade em Portugal e não só”, referiu José Monroy, manager da P21 Motorsport, que não deixou de evidenciar a sua satisfação pela chegada tanto de novos pilotos como de equipas

PROGRAMA DE JEREZ DE LA FRONTERA*

Sábado (17 setembro)

13:50/14:10 – Treino Livre 1

16:05/16:25 – Treino Livre 2

Domingo (dia 18)

08:00/8:20 – Qualificação 1

10:10/10:30 – Qualificação 2

11:55/12:20 – Corrida 1 (25 minutos)

15:05/15:30 – Corrida 2 (25 minutos)