GT3 Cup, Jerez: Depois de penalização a Carlos Vieira, Vasco Barros é o vencedor da corrida 2 | AutoSport

Na sequência de uma penalização de 35 segundos aplicada, pelos Colégio de Comissários Desportivos (CCD), a Carlos Vieira, piloto da GT3 Cup que havia cortado a linha de meta na primeira posição no final da segunda corrida da jornada de Jerez, disputada a 18 de setembro, Vasco Barros foi considerado o vencedor da prova.

Vieira havia cortado a linha de meta com uma vantagem de 7.792s face a Barros, mas após a aplicação da penalização, caiu para a quinta posição da tabela classificativa, com Ricardo Megre a ascender ao segundo lugar, Manuel Alves ao terceiro e Francisco Cruz ao quarto lugar.

A decisão do CDD, no final da corrida, teve por base a análise de diversas incidências em pista, mediante a audição de pilotos, bem como o visionamento das imagens do live streaming, das câmaras do circuito e ainda das instaladas nos respetivos carros.

Vasco Barros, que já havia vencido a primeira corrida da jornada de Valência, passa, a partir de agora, com o “bis” conquistado em Jerez de La Frontera, a somar três vitórias, com Carlos Vieira a somar quatro, encurtando para 17 pontos a distância face ao piloto de Fafe, que lidera a categoria PRO, quando restam ainda duas corridas para o termo da temporada (12/13 novembro, no Estoril), sendo que haverá uma prova extra em Portimão, a 14 e 15 de outubro, a contar para o Troféu Ibérico da GT3 e integrada no programa das 4 Horas ELMS