GT3 Cup, Jerez: Carlos Vieira triunfa na segunda corrida | AutoSport

Depois da vitória de Vasco Barros na primeira corrida, Carlos Vieira venceu a segunda prova da quarta jornada da GT3 Cup, no circuito de Jerez de La Frontera, depois de ter largado, ao contrário do inicialmente previsto, da primeira linha da grelha, terminando com 7.792s de vantagem face ao seu rival Vasco Barros, sendo o último lugar do pódio conquistado pelo estreante Ricardo Megre.

“Correu bem, foi ótimo conseguir a pontuação máxima nesta segunda corrida”, declarou, algo lacónico, o vencedor desta segunda corrida da competição organizada pela P21 Motorsport. De facto, se depois da qualificação 2 o colégio de comissários desportivos, com base nos relatórios recebidos da pista, tinha decidido anular os tempos de três voltas (3ª, 4ª e 7ª) a Vieira, o que despromovia da “pole” para o 14º lugar, tal penalização haveria, mais tarde, de ser retificada e o piloto da Veloso Motorsport foi recolocado na primeira linha da grelha. Largando ao lado de Vasco Barros, que liderou nas primeiras 4 voltas, Vieira exerceu forte pressão até conseguir ascender ao comando. A partir daí controlou os acontecimentos, enquanto o jovem piloto da Lob Motorsport procurava manter-se a salvo, e logrou esse objetivo, da ameaça de Ricardo Megre. Este, no final, explicava, não sem alguma irritação: “Levei um ‘toque’ logo na curva 1 e fiquei com o carro desalinhado. A partir de então procurei minimizar o problema e levar o carro até ao pódio final”.

Na fase inicial, Francisco Cruz, que foi o grande dominador da categoria AM, chegou a superar Manuel Alves no despique pelo quarto lugar absoluto, mas na parte final, já a acusar algum desgaste, preferiu não resistir ao jovem do Porsche da Q&F, que conquistou mais um bom resultado nesta jornada de estreia na GT3 Cup. André Fernandes, segundo classificado na mesma categoria AM, nada pôde fazer para contrariar o domínio de Cruz.

Muito seguro desde a primeira volta e a salvo de “confusões”, João Parreira também esteve intocável na categoria GD, que liderou com autoridade do princípio ao fim, sendo de referir ainda o bom desempenho de João Posser, segundo classificado, enquanto Afonso Vaz protagonizava uma saída de pista quando parecia ter já assegurado o último lugar do pódio. Este, contudo, acabaria na posse de Rui Mirita, que não deixava de confessar a sua sorte… ao sofrer um furo quase com a meta à vista.

Corrida 2 (classificação oficiosa)

1º, Carlos Vieira (Veloso Motorsport/PRO/AM+), 25.56.731

2º, Vasco Barros (Lob Motorsport/PRO/AM+), + 7.792

3º, Ricardo Megre (PRO/AM+), + 11.151

4º, Manuel Alves (Monteiro Competições/PRO/AM+), + 18.621

5º, Francisco Cruz (AM), + 19.307

6º, Jorge Areia (Monteiros Competições/PRO/AM+), + 35.900

7º, André Fernandes (AM), + 42.288

8º, João Parreira (Rosário Classics/GD), + 44.664

9º, Leandro Martins (P21 Motorsport), + 55.054

10º, João Posser (GD), + 1.00345

11º, Rui Mirita (Monteiro Competições/GD), + 1.17.423

12º, Christopher Hillaby, + 1.17.599

13º, Afonso Vaz (Araújo Competição/GD), + 1.27.353

14º, Álvaro Ramos (Araújo Competição/GD), a 1 volta

15º, Miguel Moreno, a 3 voltas

Não classificados

Miguel Ferreira,

Nuno Mousinho (P21 Motorsport/GD),

Volta mais rápida: Carlos Vieira, com 1.48.860