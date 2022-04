GT3 Cup, Estoril Racing Kickoff: Carlos Vieira volta a fazer a pole | AutoSport

Carlos Vieira continua a ser a referência na primeira jornada do GT3 Cup no Circuito do Estoril. Depois de ter feito a pole na primeira sessão de treinos cronometrados, voltou a fazer o melhor tempo na segunda sessão.

Vieira fez o tempo de 1:37.468, seguido de perto por Vasco Barros que ficou a pouco mais de 0.5 seg. Os dois pilotos Pro assumiram assim novamente a frente do pelotão. José Barros fez o terceiro tempo, assinando o melhor registo nos AM (+2.468) e o melhor nos GD foi João Parreira (+4.368). Estão assim definidas as grelhas para as duas corridas de amanhã, com Carlos Vieira a mostrar que quer manter a tendência do ano passado.

Tempos Treino Cronometrado 2