GT3 Cup, Estoril Racing Kickoff: Carlos Vieira foi o mais rápido no Crono 1 | AutoSport

Carlos Vieira manteve a toada do ano passado e dominou os treinos livres e o primeiro treino cronometrado da época. O piloto que venceu o troféu no ano passado parece estar bem lançado para se manter na frente da competição.

No Treino Livre 1, Vieira foi o mais rápido (1:39.290) seguido de José Barros (+4.078seg) e René Quintaneiro a fechar o top 3 (+6.888seg). No segundo treino livre, Vieira voltou a ser o mais rápido, (1:38.485) mas desta vez já teve a companhia do segundo Pro da grelha, Vasco Barros (+1.187), com André Fernandes a completar o top 3 (+1.775seg).

No primeiro treino cronometrado, Vieira voltou a brilhar, conquistando a pole com o tempo de 1:37.577, levando a melhor sobre Vasco Barros que ficou a 0.862 seg. da referência. Em terceiro lugar tivemos Paulo Martins, o melhor dos AM (+1.964eg). O melhor na categoria GD foi Afonso Vaz (+3.760).

A segunda sessão de treinos cronometrados decorre às 16:30, com as duas corridas agendadas para amanhã.

Tempos TL1

Tempos TL2

Tempos Crono 1