GT3 Cup, Estoril: Pole Position de Carlos Vieira | AutoSport

Carlos Vieira encerrou o primeiro dia do Estoril Racing Tribute Armando Pinto, com a conquista da “pole position” para a primeira corrida da última jornada da GT3 Cup, na qual poderá, caso vença e assegure a volta mais rápida, sagrar-se de imediato campeão do troféu na categoria Pro/Am+.

Foi já nos últimos minutos da sessão que Vieira, já então instalado na primeira posição da lista de tempos (1.37.913s), na frente de Vasco Barros (1.38.108s), seu rival na discussão do título – soma uma desvantagem de 27 pontos – e de Pedro Salvador (1.38.314), fez a “volta canhão” de 1.37.578, sendo o único piloto a baixar ao “segundo 37”. Resta aguardar, não sem alguma expetativa, pela primeira corrida do programa, na tarde deste sábado, para ver se Vieira mantém a superioridade e confirma de imediato os louros de campeão.

Vasco Barros, 2º mais rápido na qualificação 1 da ronda do Estoril.

E não faltará, seguramente, emoção também nas categorias Am e GD, cujos títulos se encontram ainda por decidir, num duelo cujos protagonistas serão Francisco Cruz, Alexandre Martins, Miguel Caetano, João Parreira e João Posser.

André Fernandes, o quarto mais rápido na qualificação 1 e o mais rápido entre os pilotos da classe AM.

Qualificação 1

1º, Carlos Vieira (Pro/Am+), 1.37.578

2º, Vasco Barros (Pro/Am+), 1.38.108

3º, Pedro Salvador (Pro/Am+), 1.38.314

4º, André Fernandes (Am), 1.39.086

5º, João Macedo Silva (Pro/Am+), 1.39.160

6º, Leandro Martins, 1.39.161

7º, Ian Barret, 1.39.761

8º, Alexandre Martins (AM), 1.39.988

9º, Afonso Vaz (GD), 1.40.320

10º, João Parreira (GD), 1.40.538

11º, Miguel Caetano (GD), 1.40.629

12º, João Vieira (GD), 1.40.709

13º, Rui Mirita (GD), 1.41.154

14º, René Quintaneiro (AM), 1.42.144

15º, Nuno Mousinho (GD), 1.42.787

16º, Álvaro Ramos (GD), 1.44.339

17º, Mário Silva, 1.44.921

18º, Jorge Brioso, 1.48.443

PROGRAMA HORÁRIO DA GT3 CUP

Sábado (dia 12)

11:00/11:20 – Qualificação 2

14:00/14:25 – Corrida 1 (15 voltas/máximo 25’)

Domingo (dia 13)

13:10/13:35 – Corrida 2 (15 voltas/máximo 25’)