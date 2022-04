GT3 Cup, Estoril Kickoff: dupla vitória de Carlos Vieira | AutoSport

Duas qualificações, duas corridas, duas vitórias, barba cabelo e unhas para Carlos Vieira que venceu também a segunda corrida da GT3 Cup, terminando com 7.149s de avanço para Vasco Barros, que apesar de ter pressionado o piloto de Braga na fase inicial da corrida, Carlos Vieira não demorou a afastar-se e a deixar claro quem iria vencer.

E assim aconteceu.

Após o arranque, Carlos Vieira e Vasco Barros estiveram lado a lado na primeira curva, Vieira, mas este último travou melhor para a curva 3, e foi definitivamente para a frente. Pouco depois, ambos abriram uma boa margem para o terceiro classificado Luís Rocha, que teve uma boa fase inicial de corrida subindo ao 3º lugar, vindo do sexto lugar da grelha.

Seguiu-se uma grande luta entre Carlos Vieira e Vasco Barros, com este último a pressionar bastante o Campeão de Portugal de Ralis de 2017, que pouco depois se afastou um pouco do seu adversário, abrindo uma margem de três segundos, passando-a mais à frente para oito segundos, controlando depois a corrida até final.

Bem mais atrás, rodava José Barros, melhor dos AM, a mais de 40 segundos do líder. Venceu os AM, 19 segundos na frente de André Fernandes, que depois de ter abandonado na 1ª corrida, foi agora segundo dos AM.

João Vieira foi quinto e venceu entre os GD. Sexto lugar para R. Miritta, que terminou 12 segundos mais atrás, e dois segundos na frente de Miguel Caetano.

Fotos: Vasco Estrelado/P21 Motorsport