GT3 Cup, Estoril: Festa para terminar época com “convidados” de luxo | AutoSport

Pedro Salvador, João Macedo e Silva e Francisco Guedes fazem a sua estreia na GT3 Cup na derradeira jornada da época no Autódromo do Estoril, onde se decidem os três campeões das categorias do troféu monomarca organizado pela P21 Motorsport.

A GT3 Cup conhecerá o seu final no próximo fim de semana (11, 12 e 13 de novembro), no Estoril Racing Tribute Armando Pinto, no Autódromo do Estoril, com a disputa das últimas duas corridas da temporada. O elevado nível competitivo da GT3 Cup e o equilíbrio verificado desde o início da época, em abril passado, foi evidente nas cinco jornadas anteriores, daí que o momento de todas as decisões ficasse reservado para esta ronda final, aumentando o interesse por cada uma das duas corridas do programa.

“Será um orgulho, com a Estoril Racing Tribute Armando Pinto, prestarmos a justa homenagem póstuma a uma figura que ao longo de várias décadas, como diretor da ACDME, ajudou a dinamizar o desporto automóvel em Portugal, designadamente no setor da velocidade, e prestigiou o nome do nosso país além-fronteiras. Pessoalmente, dada a nossa relação de amizade, o Armando Pinto teve uma grande influência na minha carreira desportiva, pelo que será, também, com sentida emoção que irei viver esta jornada no autódromo. De resto, faço votos para que o encerramento da GT3 Cup seja uma festa e que os pilotos, apesar das rivalidades normais neste tipo de competições, se respeitem e o desportivismo, dentro e fora da pista, esteja presente em todas as circunstâncias, como, aliás, tem sido exemplo nas corridas realizadas até agora”, palavras de José Monroy, manager da P21 Motorsport.

Há várias novidades na lista de inscritos, como a participação do campeão de Clássicos, João Macedo e Silva, um piloto com vasta experiência na condução dos Porsche, e ainda a do consagrado Pedro Salvador, que vai guiar, a convite de André Fernandes, piloto e responsável da ASF, o segundo carro da equipa. De realçar o contributo que o mesmo André Fernandes tem dado à GT3 Cup, ao disponibilizar, mais uma vez, a sua estrutura para acolher pilotos de renome nacional. Por fim, há que assinalar ainda o regresso às pistas nacionais de Francisco Guedes, convidado da P21 Motorsport, e também a estreia do irlandês Ian Barret.

Quanto a candidatos à conquista dos diferentes títulos ainda em aberto, há nada menos de sete! Na categoria AM, Francisco Cruz e Alexandre Martins, os dois pilotos que partilham o carro número 83, estão separados por 5 pontos, com vantagem para o primeiro. Vai ser o tudo por tudo de ambos nas respetivas corridas e em separado – não haverá confronto direto em pista, dado utilizarem o mesmo veículo –, numa verdadeira discussão “interna” a nível de equipa. O mesmo sucede, aliás, na categoria GD entre Miguel Caetano (186 pontos) e João Posser (152), que partilham o carro número 66, num despique em que intervirá também João Parreira (155), o atual segundo classificado e que, por não dividir a condução do seu Porsche, disputará ele próprio as duas corridas. Será, com toda a certeza, um tira-teimas emocionante de seguir.

Por último, na categoria PRO/AM+ tem sido notório o domínio de Carlos Vieira (6 vitórias), face à resiliência do jovem Vasco Barros (3 vitórias), mas apesar da vantagem de 27 pontos do piloto de Fafe – correspondente ao pleno numa corrida: pole, vitória e volta mais rápida – apenas agora, no Estoril, ficarão arrumadas as contas. Vieira vai partir à frente e basta-lhe conseguir a pontuação máxima (27 pontos) na primeira corrida para decidir tudo a seu favor, mas, até lá, certamente que Barros não vai baixar os braços, na expetativa de um volte-face.

LISTA DE INSCRITOS, AQUI.

HORÁRIO

Sexta-feira (dia 11)

13:00/13:25 – Treinos Livres 1

14:25/14:50 – Treinos Livres 2

15:50/16:10 – Qualificação 1

Sábado (dia 12)

11:00/11:20 – Qualificação 2

14:00/14:25 – Corrida 1 (15 voltas/máximo 25’)

Domingo (dia 13)

13:10/13:35 – Corrida 2 (15 voltas/máximo 25’)

FOTO: Álvaro Rivero