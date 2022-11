GT3 Cup, Estoril, Corrida 2: Penalização imposta a Barret, Pedro Salvador declarado vencedor | AutoSport

Crédito da foto: Rui Reis FOTO

Ian Barret, o piloto que viu a bandeira xadrez na primeira posição na segunda corrida da GT3 Cup no Estoril foi penalizado, resultando assim, na dupla vitória de Salvador no derradeira ronda da temporada do troféu monomarca.

Pedro Salvador foi declarado vencedor da última corrida da GT3 Cup, no Estoril Racing Tribute Armando Pinto, já que o irlandês Ian Barret, primeiro a receber a bandeira de xadrez, foi penalizado com drive through (35 segundos) por ter feito ultrapassagens com o safety-car em pista, baixando do primeiro para o 11º lugar. De igual modo, Leandro Martins, o segundo classificado, também viu o seu comportamento em pista – obstrução e toque deliberado no carro de um adversário, neste caso de Pedro Salvador – sancionado pelos comissários desportivos com penalização idêntica, caindo para o 12º e último lugar da classificação.

Face a tais procedimentos disciplinares, Pedro Salvador, piloto convidado por André Fernandes para guiar um dos Porsche da equipa ASF, garantiu-lhe, no Autódromo do Estoril, o segundo triunfo na jornada de encerramento do troféu organizado pela P21 Motorsport, que consagrou como campeões de 2022 Carlos Vieira (Pro/Am+), Francisco Cruz (Am) e Miguel Caetano (GD).

Corrida 2 (classificação oficial)

1º, Pedro Salvador (Pro/Am+), 25.19.493

2º, Francisco Cruz (AM), a 0.095

3º, André Fernandes (AM), a 0.456

4º, Vasco Barros (Pro/Am+), a 1.378

5º, João Macedo Silva (Pro/Am+), a 1.749

6º, René Quintaneiro (AM), a 2.207

7º, João Posser (GD), a 3.050

8º, João Vieira (GD), a 3.358

9º, Jorge Brioso, a 3.871

10º, João Parreira (GD), a 11.205

11º, Ian Barret, a 33.404

12º, Leandro Martins, a 33.772

Volta mais rápida: Pedro Salvador, com 1m39.740