GT3 Cup Estoril, Corrida 2: Carlos Vieira fecha ano com mais uma vitória | AutoSport

Uma excelente temporada de Carlos Vieira que arrecadou mais uma vitória, a sétima este ano na GT3 Cup na geral e na categoria Pro. Vieira foi sem dúvida o grande destaque do ano e esta vitória permite assim fechar com chave de ouro este ano. Vieira teve de suar nas primeiras voltas para se manter na frente do pelotão, mas depois disso nunca mais foi incomodado.

Na largada, Carlos Vieira chegou à curva 1 em primeiro, mas as lutas foram intensas e na chegada à reta interior, Francisco Carvalho, que largou de terceiro, passou para primeiro, seguido de Vieira, Vasco Barros e José Rodrigues.

A luta entre Carvalho e Vieira foi interessante, mas no começo da segunda volta, Vieira passou novamente para a frente, levando a melhor sobre Carvalho, que ficou sob pressão de Barros, com José Rodrigues mais atrás. João Vieira era o líder em GD e na luta dos AM, onde ainda faltava entregar o título, Francisco Cruz estava à frente e Luís Rocha. Francisco Cruz começou a ganhar lugares e subia ao quinto lugar em luta com Mário Silva e João Vieira, enquanto Rocha ia caindo na classificação.

Na frente, a luta entre Barros e Rodrigues aqueceu em demasia com um toque forte entre ambos, tal como na corrida 1, deixou Rodrigues pelo caminho, com Barros a ficar com o seu carro danificado, obrigado a ir às boxes. Na frente Vieira seguia sozinho, com Carvalho já a cinco segundos, isto quando faltavam 10 voltas para o fim da prova de 15.

Um violento acidente a oito voltas do fim obrigou à entrada do Safety Car, num incidente que aparentemente não teve consequências de maior entre João Parreira e José Rocha. Vieira era o líder, seguido de Carvalho, Francisco Cruz, Mário Silva e Jorge Areia a completar o top 5 nesta fase da última corrida do ano. A interrupção foi demorada mas deu direito ainda a uma última volta lançada para discussão das posições finais e Vieira foi mais uma vez muito forte no recomeço, deixando Carvalho a uma distância de segurança e garantiu a vitória , não se registando grandes mudanças nesta última volta. Francisco Cruz foi o vencedor na categoria AM (assegurando o título) e Jorge Areia conquistou mais uma vitória em GD. Fica assim encerrada a primeira época bem sucedida da GT3 Cup, uma competição que conquistou o seu lugar no panorama nacional e que mostrou potencial para crescer muito mais.