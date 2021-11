GT3 Cup Estoril Corrida 1: Carlos Vieira vence e sagra-se campeão | AutoSport

Está entregue o título absoluto (e na categoria Pro) na GT3 Cup. Carlos Vieira venceu a corrida 1 do fim de semana, na segunda passagem pelo Estoril. Vieira liderou de fio a pavio e não deu hipóteses à concorrência selando o título.

A largada foi intensa, com Carlos Vieira a largar bem e a segurar o primeiro lugar, mas a luta pelo segundo lugar foi renhida com Vasco Barros a disputar o lugar com Francisco Carvalho (com um ligeiro toque entre ambos) com José Rodrigues a juntar-se a esta luta, levando a melhor sobre Carvalho. No final da primeira volta o Safety Car entrou em pista devido a uma saída de pista que motivou a interrupção da prova. Na frente tínhamos Vieira, seguido de Barros, Rodrigues, Carvalho, Luís Rocha era o melhor nos AM e Rui Nuno Silva era o melhor nos GD.

No recomeço da prova, Vieira conseguiu um bom avanço para a concorrência e um pouco mais atrás José Rodrigues deu um toque forte em Vasco Barros, que apenas afetou Rodrigues atirando-o para o fim da grelha. Rodrigues começou a recuperar terreno com boas manobras no meio do pelotão, enquanto na frente Vieira ia aumentando a vantagem para Barros e Carvalho, que colocava muita pressão no jovem piloto do Porsche #97. Entretanto nova saída de pista e nova interrupção com Safety Car em Pista.

Na frente tínhamos Vieira, seguido de Barros, Carvalho, Rocha e Rodrigues (excelente recuperação), ordem que se manteve no recomeço da prova, quando faltavam quatro voltas para o fim. Rodrigues conseguiu passar Rocha e subiu ao quarto lugar, colocando a mira em Carvalho. Na categoria AM Luís Rocha teve problemas na entrada da curva 1 (confusão com outros carros), na última volta caindo na classificação, ficando Alexandre Martins na liderança da categoria.

Na frente não houve mais mudanças e Vieira vencer de forma clara, seguido de Vasco Barros e Francisco Carvalho a fechar o top3. José Rodrigues teve de se contentar com o quarto lugar. Na categoria GD o inevitável Jorge Areia voltou a estar em destaque e subiu até ao quinto lugar, à frente de Alexandre Martins, o melhor na categoria AM.

Carlos Vieira com a sexta vitória da época selou o título absoluto e na categoria Pro, nesta primeira edição da GT3 Cup. A segunda corrida, que decidirá o título nos AM está agendada para as 16:30.