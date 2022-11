GT3 Cup, Estoril: Carlos Vieira, Francisco Cruz e Miguel Caetano sagraram-se campeões | AutoSport

Crédito das fotos: Pedro Dionísio Pinto

Carlos Vieira (Pro/Am+), Francisco Cruz (Am) e Miguel Caetano (GD) sagraram-se campeões da GT3 Cup no Estoril depois do piloto convidado Ian Barret ter triunfado na derradeira corrida da temporada.

O irlandês Ian Barret foi o vencedor, na tarde deste domingo, da corrida de encerramento da GT3 Cup, no Estoril Racing Tribute Armando Pinto, no autódromo, numa jornada que consagrou Carlos Vieira (Pro/Am+), Francisco Cruz (Am) e Miguel Caetano (GD) como campeões do troféu organizado pela P21 Motorsport.

A segunda corrida dos Porsche ficou marcada por alguns “toques” e travagens falhadas na abordagem às primeiras curvas após o arranque que atrasaram alguns candidatos (Pedro Salvador, Carlos Vieira e Vasco Barros) ao triunfo e deixou outros fora de prova, como o convidado Francisco Guedes. E foi tempo de os pilotos convidados Ian Barret e Leandro Martins aproveitarem para brilhar, tanto mais que a necessidade de entrada em pista do safety-car, por duas vezes, também não facilitou a vida de quem ambicionava recuperar posições. Salvador ainda conseguiu chegar ao pódio, mas Vieira e Barros, com os respetivos carros a acusarem os efeitos de “toques”, pouco puderam fazer.

“Acabou por correr tudo bem e conquistei de novo o título de campeão, mas foi um fim de semana problemático. Claro que gostaria de ter acabado a época de forma diferente, a vencer. O futuro? Gostava de continuar nos Porsche, mas terei que analisar vários fatores antes de decidir”, confessou Carlos Vieira.

Barret, o vencedor surpresa, dedicou parte da sua carreira de mais de duas décadas aos ralis, mas adorou ganhar no Estoril: “Foi a primeira vez que corri aqui e achei super divertido. Houve confusão no início, alguns toques, mas consegui escapar…”.

Francisco Cruz, muito certinho, assegurou, para além do quarto lugar absoluto, a vitória na categoria Am, o que lhe permitiu confirmar a conquista do título de campeão e renovar o título que havia conquistado no ano transato. “Estou muito contente por ganhar o segundo título na categoria Am. O meu objetivo foi sempre andar o mais rápido possível e conseguir a melhor classificação geral. Hoje tive sorte, porque tinha o motor a sobreaquecer e até deu jeito a entrada do safety-car. Este título foi resultado de muito trabalho e perseverança”, disse Cruz.

João Posser, com o primeiro lugar na categoria GD – João Parreira liderou grande parte da corrida, mas um ‘pião’ já na parte final relegou-o para a última posição – garantiu que o seu colega Miguel Caetano se sagrasse campeão. “Consegui uma vitória suada, mas tinha que proteger a posição do meu colega Miguel [Caetano] que estava a um ponto de se sagrar campeão. Portanto, geri a corrida vendo os adversários ficar pelo caminho”, afirmou João Posser, referindo-se a João Parreira e a Rui Miritta, que foi uma das “vítimas” da confusão da primeira volta e desistiu de forma prematura.

Corrida 2 (classificação provisória)

1º, Ian Barret, 12 voltas

2º, Leandro Martins, a 0.368s

3º, Pedro Salvador (Pro/Am+), a 1.596

4º, Francisco Cruz (AM), a 1.691

5º, André Fernandes (AM), a 2.052

6º, Vasco Barros (Pro/Am+), a 2.974

7º, João Macedo Silva (Pro/Am+), a 3.345

8º, René Quintaneiro (AM), a 3.803

9º, João Posser (GD), a 4.646

10º, João Vieira (GD), a 4.954

11º, Jorge Brioso, a 5.467

12º, João Parreira (GD), a 12.801

Volta mais rápida: Ian Barret, com 1m39.915