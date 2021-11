GT3 Cup/Estoril: Carlos Vieira domina treinos livres | AutoSport

Carlos Vieira impôs a sua lei nas duas sessões de treinos livres da quinta e última jornada da GT3 Cup, no Autódromo do Estoril, ao averbar, na tarde desta sexta-feira e de forma destacada, os melhores “cronos”, com margem superior a um segundo face ao jovem Vasco Barros, que foi quem mais se aproximou do piloto de Fafe.

Num dia reservado ao ensaio geral para as duas qualificações da manhã de sábado – as duas últimas corridas da época disputam-se na tarde desse mesmo dia –, Vieira não deixou créditos por mãos alheias e fez questão de “vincar” quem é o mais forte no troféu dos Porsche 997 GT3 Cup. Forte candidato à vitória na categoria PRO, dispõe de 31 pontos de vantagem para Francisco Carvalho, segundo classificado, e mais 8 em relação a José Rodrigues.

Já vencedor da categoria GD, Jorge Areia assinou os melhores tempos, destacando-se de João Parreira e de João Vieira, enquanto da categoria AM Luís Rocha e Francisco Cruz dividiram as voltas mais rápidas. Recorde-se que nesta categoria está tudo em aberto quanto à luta pelo título, com Luís Rocha no comando, mas apenas com 4 pontos de avanço para Francisco Cruz, enquanto Alexandre Martins, o terceiro, soma uma dezena de pontos de desvantagem para o líder.

Portanto, há muito por decidir na GT3 Cup nesta derradeira jornada da época, no Autódromo do Estoril, na tarde deste sábado…

TREINOS LIVRES 1

1º, Carlos Vieira (PRO), 1.38.749

2º, VLB Racing, Vasco Barros (PRO), 1.40.000

3º, Jorge Areia (GD), 1.40.500

4º, Luís Rocha (AM), 1.42.441

5º, MDriving Racing Team, Mousinho Esteves (AM), 1.42.812

6º, Alexandre Martins (AM),1.43.124

7º, Revislogos, João Parreira (GD), 1.43.415

8º, João Vieira (GD),1.44.353

9º, Paulo Martins (AM), 1.44.474

10º, Pedro Branco (GD), 1.44.632

11º, Monteiros Competições, Rui Nuno Silva (GD), 1.44.836

12º, Diogo Rocha (AM),1.45.110

13º, Monteiros Competições, René Quintaneiro (AM),1.45.636

14º, Caetanovich (AM), 1.45.814

15º, José Rodrigues (PRO), 1.46.760

16º, José Rocha (GD), 1.47.129

17º, Álvaro Ramos (AM), 1.47.767

18º, Francisco Carvalho (PRO), 1.50.967

Não participaram:João Posser (AM) e MDriving Racing Team, José Barros (AM).

TREINOS LIVRES 2

1º, Carlos Vieira (PRO), 1.37.977

2º, VLB Racing, Vasco Barros (PRO), 1.39.289

3º, Jorge Areia (GD), 1.40.678

4º, Francisco Cruz (AM), 1.41.106

5º, Francisco Carvalho (PRO), 1.41.260

6º, Revislogos, João Parreira (GD), 1.41.664

7º, João Vieira (GD), 1.42.996

8º, Pedro Branco (GD), 1.43.008

9º, Monteiros Competições, René Quintaneiro (AM), 1.43.182

10º, Monteiros Competições, Rui Nuno Silva (GD), 1.44.081

11º, MDriving Racing Team, Mário Silva (PRO), 1.44.442

12º, Afonso Vaz (AM), 1.44.593

13º, Diogo Rocha (AM), 1.44.705

14º, José Rocha (GD), 1.45.885

15º, Álvaro Ramos (AM), 1.47.423

16º, André Fernandes (AM), 1.48.532

17º, Luís Rocha (AM), 1.52.274

Não participaram: José Rodrigues (PRO),Miguel Caetano (GD) e MDriving Racing Team, José Barros (AM).

Sábado (27 novembro)

08:30/08:45 – Qualificação 1 categoria AM (15’)

08:45/08:50 – Qualificação 1 AM+GD (5’)

08:50/09:05 – Qualificação 1 GD+PRO (5’)

09:10/09:25 – Qualificação 1 PRO (15’)

10:40/10:55 – Qualificação 2 AM (15’)

10:55/11:00 – Qualificação 2 AM+GD (5’)

11:00/11:15 – Qualificação 2 GD (15’)

11:15/11:20 – Qualificação2 GD+PRO (5’)

11:20/11:35 – Qualificação 2 PRO (15’)

13:30/13:55 – CORRIDA 1 (15 voltas)

15:40/16:05 – CORRIDA 2 (15 voltas)