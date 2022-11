GT3 Cup, Estoril: Carlos Vieira domina treinos livres | AutoSport

Carlos Vieira dominou as duas sessões de treinos livres da ronda do Estoril da GT3 Cup. Vieira foi o piloto mais rápido, na tarde desta sexta-feira, da última jornada da GT3 Cup, no Estoril Racing Tribute Armando Pinto, deixando um sinal claro de que não pretende facilitar a vida à concorrência, protagonizada por Vasco Barros, na discussão do título de campeão da categoria Pro/Am+ do troféu organizado pela P21 Motorsport.

Se na primeira sessão o jovem piloto da Lob Motorsport ficou a 0.306s de Vieira, na segunda o “convidado” Pedro Salvador foi quem mais se aproximou (0.316), com Barros a ser o terceiro mais rápido em pista.

Ainda na tarde de hoje decorrerá a qualificação para a primeira corrida, a disputar na tarde de sábado.

Treinos Livres 1

1º, Carlos Vieira (Pro/Am+), 1.38.614

2º, Vasco Barros (Pro/Am+), 1.38.920

3º, Miguel Caetano (GD), 1.41.056

4º, Rui Mirita (GD), 1.41.454

5º, Alexandre Martins (AM), 1.41.604

6º, Álvaro Ramos (GD), 1.42.563

7º, Afonso Vaz (GD), 1.42.729

8º, João Vieira (GD), 1.43.829

9º, René Quintaneiro (AM), 1.44.103

10º, João Parreira (GD), 1.45.195

11º, Jorge Brioso, 1.47.851

Treinos Livres 2

1º, Carlos Vieira (Pro/Am+), 1.38.372

2º, Pedro Salvador (Pro/Am+), 1.38.688

3º, Vasco Barros (Pro/Am+), 1.38.849

4º, Leandro Martins, 1.39.471

5º, Francisco Cruz (AM), 1.39.638

6º, André Fernandes (AM), 1.39.915

7º, João Parreira (GD), 1.40.520

8º, Ian Barret, 1.40.543

9º, Francisco Guedes, 1.40.609

10º, João Posser (GD), 1.41.234

11º, Rui Mirita (GD), 1.41.597

12º, Kaetanan (AM), 1.41.717

13º, João Vieira (GD), 1.42.469

14º, René Quintaneiro (AM), 1.42.763

15º, Mário Silva, 1.44.693

16º, Jorge Brioso, 1.47.400

PROGRAMA HORÁRIO DA GT3 CUP

Sábado (dia 12)

11:00/11:20 – Qualificação 2

14:00/14:25 – Corrida 1 (15 voltas/máximo 25’)

Domingo (dia 13)

13:10/13:35 – Corrida 2 (15 voltas/máximo 25’