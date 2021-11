GT3 Cup: Emoção e incerteza na decisão dos títulos no Estoril | AutoSport

Com a atribuição de dois títulos (AM e PRO) ainda em aberto e as respetivas decisões reservadas para a jornada (5ª) de encerramento, no próximo sábado (27 novembro), no Autódromo do Estoril, a GT3 Cup tem já a garantia de emoção e incerteza acrescidas nas duas últimas corridas da época. Às qualificações matinais daquele mesmo dia e num formato diferente, a servir de teste para 2022, seguem-se, a meio da tarde, as duas corridas do “tudo por tudo” e depois será tempo de festa e de descontração no paddock, com a música de um DJ convidado.

“Ainda há muito por decidir na GT3 Cup em mais do que uma categoria, o que diz bem da competitividade deste troféu dos Porsche 997, de tal modo que apenas nas derradeiras corridas da temporada se conhecerão os campeões. Voltaremos a utilizar a versão do traçado que inclui a curva do tanque, por decisão dos pilotos. Só espero, e essa é também uma exigência minha, que eles mantenham, como até agora, um comportamento desportivo adequado, de modo a proporcionarem um excelente espetáculo a todos quantos irão deslocar-se ao autódromo”, sublinha José Monroy, manager da P21 Motorsport, empresa promotora da GT3 Cup que neste ano de estreia em Portugal superou todas as expetativas.

“Queremos fazer da final da GT3 Cup, que tem sido um troféu de grande sucesso, uma enorme festa no sábado, atendendo a que no domingo não haverá programa, e celebrar a última jornada deste troféu. Agradecemos o empenho e o entusiasmo dos nossos patrocinadores, podendo anunciar que já estamos a trabalhar para 2022 e com algumas novidades…”, concluiu José Monroy.

No plano desportivo, se na categoria GD Jorge Areia tem já assegurada a conquista do título de campeão, face à vantagem de 65 pontos face a João Vieira, nas restantes há ainda muito por decidir nestas duas últimas corridas. Na categoria AM, liderada por Luís Rocha, a diferença entre este e Francisco Cruz é de apenas 4 pontos, enquanto Alexandre Martins, o terceiro classificado, está somente a 10 do primeiro lugar. Diogo Rocha (4º) soma uma desvantagem de 13 pontos para o seu irmão Luís. Portanto, há ainda muito por decidir nos primeiros lugares.

Carlos Vieira está destacado no comando da categoria PRO, somando 31 pontos na frente de Francisco Carvalho e mais 8 pontos atrás surge José Rodrigues. Sem dúvida que o piloto de Fafe tem o título à sua mercê, nem necessitando de “atacar”, ao contrário dos seus adversários mais diretos, para confirmar tal desiderato.

Novidade será a presença de 21 carros na grelha, com Paulo Martins e André Fernandes a partilharem o volante do 20º Porsche 997 GT3 Cup, a que se juntarão dois convidados, estes aos comandos de um 911 GT3 Cup, que não marcam pontos no troféu. Tratam-se de Alexandre Fonseca e de André Figueiredo, dois altos responsáveis da Altice Portugal, patrocinadora da GT3 Cup.

Está assegurada a presença de público no recinto e os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket, FNAC e ainda no site da P21 Motorsport, havendo uma scooter elétrica NIU para ser atribuída.

Quem não puder deslocar-se ao Autódromo do Estoril poderá acompanhar todas as incidências das duas corridas (13h30 e 15h40 de sábado) através da transmissão de livrestreaming na página de Facebook da GT3 Cup Portugal.

PROGRAMA (*)

Sexta-feira (26 novembro)

15:15/15:35 – Treinos Livres 1 (20’)

16:20/16:40 – Treinos Livres 2 (20’)

Sábado (27 novembro)

08:30/08:45 – Qualificação 1 categoria AM (15’)

08:45/08:50 – Qualificação 1 AM+GD (5’)

08:50/09:05 – Qualificação 1 GD+PRO (5’)

09:10/09:25 – Qualificação 1 PRO (15’)

10:40/10:55 – Qualificação 2 AM (15’)

10:55/11:00 – Qualificação 2 AM+GD (5’)

11:00/11:15 – Qualificação 2 GD (15’)

11:15/11:20 – Qualificação2 GD+PRO (5’)

11:20/11:35 – Qualificação 2 PRO (15’)

13:30/13:55 – Corrida 1 (15 voltas)

15:40/16:05 – Corrida 2 (15 voltas)

(*) Horário sujeito a alterações

CLASSIFICAÇÕES (após Jerez de la Frontera)

Categoria AM

1º, Luís Rocha, 183 pontos; 2º, Francisco Cruz, 179; 3º, Alexandre Martins, 173; 4º, Diogo Rocha, 170; 5º, João Posser,115; 6º, Mousinho Esteves, 115; 7º, Manuel Fernandes, 55; 8º, Afonso Vaz, 43; 9º, Caetanovich, 43; 10, Hélder Moura, 38; 11º, René Quintaneiro, 37; 12º, Alfredo Barros, 33; 13º, António Pereira, 25; 14º, José Barros, 20.

Categoria GD

1º, Jorge Areia, 232 pontos; 2º, João Vieira, 167; 3º, José Oliveira, 132; 4º, Pedro Branco, 121; 5º, Miguel Caetano, 115; 6º, João Parreira, 107; 7º, Rui Silva, 101; 8º, José Rocha, 92; 9º, Pedro Sobreiro, 87; 10º, Álvaro Ramos, 72; 11º, Hugo Guimarães, 56.

Categoria PRO

1º, Carlos Vieira, 214 pontos; 2º, Francisco Carvalho, 183; 3º, José Rodrigues, 175; 4º, Vasco Barros, 137; 5º, Mário Silva, 72; 6º, Manuel Mello Breyner, 38; 7º, Pedro Mello Breyner, 38; 8º, Alfredo Barros, 33; 9º, Rodrigo Almeida, 18.