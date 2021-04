GT3 Cup em Braga: Trio de respeito a marcar o ritmo

Foram apenas os treinos livres, que serviram para os pilotos se adaptarem ao Porsche 977 e à pista, mas já deu para ver que a jornada de abertura da GT3 Cup vai ser protagonista de emoções fortes este fim de semana, no Braga Racing Kickoff. Francisco Carvalho, José Rodrigues e Carlos Vieira marcaram, esta sexta-feira o ritmo, separados por escassos décimos, nas duas sessões livres, deixando a concorrência para trás.

Primeiro, com o piso da pista bracarense parcialmente seco, dos 13 pilotos inscritos foi Francisco Carvalho quem se destacou ligeiramente de José Rodrigues e de Carlos Vieira. Depois, à chuva, Rodrigues subiu ao topo, mas por pouca diferença, face a Carvalho.Este trio promete levar ao rubro este troféu monomarca com os Porsche 997 GT3.

Ficava, portanto, dado o mote para a jornada deste sábado, para a qual estão reservadas as duas sessões de qualificação para definir as grelhas de partida para as corridas de domingo, num ensaio geral que superou todas as expetativas.

“Confesso que quando vi todos os carros em pista senti uma forte emoção, foi um momento verdadeiramente especial. Era notória a satisfação de todos os envolvidos no troféu, de pilotos e das respetivas equipas, com este arranque, no qual os carros se apresentaram em excelentes condições. Depois, o equilíbrio de andamentosverificados nestes treinos livres deixa-nos ainda mais entusiasmados e com a certeza de que o fim de semana vai ser emocionante”, referiu José Monroy, manager da P21 Motorsport, promotora da GT3 Cup.

OS INSCRITOS

5# Francisco Carvalho (PRO)

7# Manuel Fernandes (PRO)

9# José Oliveira (GD)

12# Jorge Areia (GD)

13# Luís Rocha/Diogo Rocha (AM)

19# Pedro Branco/Pedro Sobreiro (GD)

23# João Vieira (GD)

26# Manuel Mello Breyner/Pedro Mello Breyner (PRO)

27# José Rodrigues (PRO)

43# MDriving Racing Team–Mousinho Esteves (AM)

92# António Pereira (AM)

97# JLB Racing – Vasco Barros (PRO)

99# Carlos Vieira (PRO)

PROGRAMA

Sábado (24 abril)

08h55 – Qualificação 1 (15 minutos)

13h30 – Qualificação 2 (15 minutos)

Domingo

12h30 – Corrida 1 (25 minutos)

17h45 – Corrida 2 (25 minutos)

Este domingo, as duas corridas da GT3 Cup inseridas no programa do Braga Racing Kickoffpoderão ser acompanhadas em live streaming através do seguinte link: https://youtu.be/kPmoeI2P-xo