GT3 Cup: Carlos Vieira mais rápido no Treino Cronometrado 1

Os Porsche da GT3 Cup já foram para a pista no Circuito Vasco Sameiro para o Treino Cronometrado 1. Numa sessão animada, com vários pilotos a passarem pelo primeiro lugar da tabela, foi Carlos Vieira a destacar-se, fazendo o melhor registo da sessão com a marca de 1:21:867. Seguiram-se Manuel Fernandes e José Rodrigues que completaram o top3 à geral.

Os Porsche da GT3 Cup regressarão à pista as 13: 30 para a segunda sessão de treinos cronometrados

Live Timing AQUI

Foto: Nuno Organista