GT3 Cup: Carlos Vieira imparável nas qualificações | AutoSport

Com piso molhado, primeiro, e depois já com a pista seca, Carlos Vieira esteve imparável nas duas sessões de qualificação, na manhã deste sábado, para as duas corridas da jornada de encerramento (5ª) da GT3 Cup que se disputam durante a tarde, no Autódromo do Estoril.

“Seco ou molhado? Para mim, é exatamente igual, gosto de andar em ambos os tipos de piso, não tenho qualquer problema…”, confessava o piloto de Fafe líder do troféu monomarca dos Porsche 997 GT3 Cup que a P21 Motorsport promoveu, nesta temporada automobilística de velocidade prestes a terminar.

Na primeira sessão, que teve início com a pista bastante molhada, Vieira, já na parte final da mesma, bateu Vasco Barros por uma margem significativa, até porque foi o único a chegar ao segundo 51, com Francisco Carvalho e José Rodrigues nos lugares seguintes. Alexandre Martins, na categoria AM, superou René Quintaneiro por uma escassa diferença e na categoria GD Jorge Areia destacou-se de João Vieira.

Ao princípio da tarde, e com o piso cada vez mais seco, Carlos Vieira voltou a assinar a melhor volta, mas agora, na segunda qualificação, com uma margem bastante mais reduzida (0.471) para o adversário mais próximo, José Rodrigues. Vasco Barros, terceiro mais rápido, voltou a estar em destaque, ao situar-se no mesmo segundo (38) do duo da dianteira.

João Parreira, na categoria GD, deixou João Vieira a uma distância considerável, mas na categoria AM Francisco Cruz fez melhor do que Luís Rocha por pouco mais de duas décimas.

As duas corridas desta tarde (14h30 e 16h40) serão transmitidas em livestreaming na página do Facebook da GT3 Cup Portugal.

QUALIFICAÇÃO 1 (resultados oficiosos)

1º, Carlos Vieira (PRO), 1.51.174

2º, VLB Racing, Vasco Barros (PRO), 1.52.748

3º, Francisco Carvalho (PRO), 1.53.063

4º, José Rodrigues (PRO), 1.53.426

5º, Alexandre Martins (AM), 1.56.089

6º, Monteiros Competições, René Quintaneiro (AM), 1.56.882

7º, Jorge Areia (GD), 1.58.868

8º, Luís Rocha (AM), 1.59.163

9º, João Posser (AM), 1.59.559

10º, João Vieira (GD), 1.59.973

11º, Revislogos, João Parreira (GD), 2.00.019

12º, Caetanovich (AM), 2.00.672

13º, MDriving Racing Team, Mousinho Esteves (AM), 2.01.027

14º, Pedro Branco (GD), 2.01.494

15º, Monteiros Competições, Rui Nuno Silva (GD), 2.02.028

16º, Diogo Rocha (AM), 2.03.642

17º, José Rocha (GD), 2.09.420

18º, André Fernandes (AM), 2.11.013

19º, MDriving Racing Team, José Barros (AM), 2.11.705

20º, Álvaro Ramos (GD), 2.13.432

QUALIFICAÇÃO 2 (resultados oficiosos)

1º, Carlos Vieira (PRO), 1.38.346

2º, José Rodrigues (PRO), 1.38.817

3º, VLB Racing, Vasco Barros (PRO), 1.38.861

4º, Francisco Carvalho (PRO), 1.39.807

5º, MDriving Racing Team, Mário Silva (PRO), 1.41.550

6º, Revislogos, João Parreira (GD), 1.43.777

7º, João Vieira (GD), 1.46.322

8º, Francisco Cruz (AM), 1.50.125

9º, Luís Rocha (AM), 1.50.710

10º, Monteiros Competições, Rui Nuno Silva (GD), 1.50.939

11º, José Rocha (GD), 1.52.340

12º, Monteiros Competições, René Quintaneiro (AM), 1.52.941

13º, Miguel Caetano (GD), 1.53.357

14º, Afonso Vaz (AM), 1.53.447

15º, Pedro Branco (GD), 1.53.772

16º, MDriving Racing Team, José Barros (AM), 1.53.803

17º, Paulo Martins (AM), 1.56.600

18º, Diogo Rocha (AM), 1.57.173

19º, Álvaro Ramos (GD), 1.59.085

20º, Jorge Areia (GD), 2.05.844

PROGRAMA

Sábado (27 novembro)

14:30 – CORRIDA 1 (15 voltas)

16:40 – CORRIDA 2 (15 voltas)