GT3 Cup: Carlos Vieira em grande nos treinos | AutoSport

Carlos Vieira continua em grande na GT3 Cup, com o líder do campeonato a começar muito bem o fim de semana. Vieira dominou em absoluto, na tarde deste sábado, as duas sessões de treinos livres da quarta jornada da GT3 Cup, na pista espanhola de Jerez de La Frontera, confirmando que é o mais forte candidato à conquista da “pole position” para as duas corridas do troféu monomarca Porsche organizado pela P21 Motorsport.

O piloto natural de Fafe foi o único a conseguir, em ambas as sessões, rodar no “segundo 49” e se na primeira Vasco Barros, que tem sido esta época o seu grande rival, obteve o segundo melhor registo, a 0.615s de diferença, na segunda o mesmo lugar foi arrebatado por Ricardo Megre (a 0.291). Ou seja, este trio destacou-se da concorrência, deixando antever lutas animadas pelos primeiros lugares. De destacar, na segunda vez que os Porsche 911 GT3 Cup saíram para a pista, o desempenho do jovem Manuel Alves, com o quinto registo absoluto (e quarto da categoria PRO/AM+), atrás de Francisco Cruz, o mais rápido na categoria AM, batendo André Fernandes que havia sido o mais veloz na sessão anterior.

Na categoria GD, João Parreira foi quem deu melhor indicações, perante a dupla constituída por Miguel Caetano e João Posser, com Rui Mirita a ser o terceiro mais rápido.

Treino Livre 1

1º, Carlos Vieira (Veloso Motorsport/PRO/AM+), 1.49.989

2º, Vasco Barros (Lob Motorsport/PRO/AM+), 1.50.604

3º, Ricardo Megre (PRO/AM+), 1.51.111

4º, Jorge Areia (Monteiros Competições/PRO/AM+), 1.52.663

5º, André Fernandes (AM), 1.53.079

6º, João Parreira (Rosário Classics/GD), 1.53.804

7º, Miguel Caetano (GD), 1.54.608

8º, Leandro Martins (P21 Motorsport), 1.54.967

9º, Mário Silva (P21 Motorsport/PRO/AM+), 1.55.320

10º, Christopher Hillaby, 1.56.862

11º, Rui Mirita (Monteiro Competições/GD), 1.56.910

12º, Miguel Ferreira, 1.57.796

13º, Miguel Moreno, 2.10.702

14º, Manuel Alves (Monteiro Competições/PRO/AM+), st

15º, Afonso Vaz (Araújo Competição/GD), st

16º, Alexandre Martins (AM), st

17º, Álvaro Ramos (Araújo Competição/GD), st

Treino Livre 2

1º, Carlos Vieira (Veloso Motorsport/PRO/AM+), 1.49.314

2º, Ricardo Megre (PRO/AM+), 1.50.235

3º, Vasco Barros (Lob Motorsport/PRO/AM+), 1.50.358

4º, Francisco Cruz (AM), 1.51.105

5º, Manuel Alves (Monteiro Competições/PRO/AM+), 1.52.386

6º, André Fernandes (AM), 1.52.953

7º, Jorge Areia (Monteiros Competições/PRO/AM+), 1.53.152

8º, João Parreira (Rosário Classics/GD), 1.53.394

9º, João Posser (GD), 1.53.608

10º, Leandro Martins (P21 Motorsport), 1.53.719

11º, Nuno Mousinho (P21 Motorsport/PRO/AM+), 1.54.111

12º, Christopher Hillaby, 1.54.305

13º, Rui Mirita (Monteiro Competições/GD), 1.54.345

14º, Miguel Ferreira, 1.54.401

15º, Kaetanen (Araújo Competição/GD), 1.56.184

16º, Álvaro Ramos (Araújo Competição/GD), 1.59.359

17º, Miguel Moreno, 2.07.852

PROGRAMA DE JEREZ DE LA FRONTERA*

Domingo (dia 18)

08:00/8:20 – Qualificação 1

10:10/10:30 – Qualificação 2

11:55/12:20 – Corrida 1 (25 minutos)

15:05/15:30 – Corrida 2 (25 minutos)

*Hora de Portugal continental

Foto: Álvaro Rivero