GT3 Cup: Carlos Vieira com pole na corrida 1 | AutoSport

Carlos Vieira foi o mais rápido na primeira sessão de qualificação da Porsche GT3 Cup que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve este fim de semana, com o tempo de 1:48.836s.

Depois de ter sido o mais rápido nas duas sessões de treinos, José Rodrigues foi o segundo mais rápido da qualificação 1, a +0.332s de Vieira. Jorge Areia foi o terceiro mais rápido a +1.874s do melhor tempo.

Luís Rocha foi o piloto da classe AM mais rápido da sessão (1:53.541) e João Vieira o mais rápido entre os GD.

A qualificação 2, que ordenará a grelha para a corrida 2, tem lugar às 13h20.

Tempos aqui.