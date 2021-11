GT3 Cup: Carlos Vieira acaba em beleza e Francisco Cruz sagra-se campeão na AM | AutoSport

Carlos Vieira terminou, na tarde deste sábado, em beleza a GT3 Cup, no Autódromo do Estoril, ao assinar novo triunfo na última corrida do ano, depois de pouco tempo antes ter garantido a conquista do título PRO. Francisco Cruz sagrou-se campeão na categoria AM, juntando-se, deste modo, ao já referido Vieira e ainda a Jorge Areia, este campeão na categoria GD.

Bem mais animada que a anterior, em termos competitivos, com diversas trocas de posições nas voltas iniciais, esta segunda corrida acabaria, contudo, por ser de algum modo “encurtada” (cinco voltas), com a permanência do safety car em pista, na sequência dos despistes de José Rocha e de João Parreira. Francisco Carvalho e Carlos Vieira a protagonizaram um animado duelo pela liderança nas duas primeiras voltas, até o piloto de Fafe se destacar em definitivo. Mais atrás, a discussão pelo último lugar do pódio voltou a “aquecer”, tendo como protagonistas Vasco Barros e José Rodrigues. Acabaram por se tocar – com ambos a atribuírem responsabilidade no sucedido ao adversário … – e deixar de fazer parte dos primeiros lugares da tabela classificativa.

Quem aproveitou tais “picardias” na perfeição foi Francisco Cruz, que concluiu a jornada com chave de ouro, juntando o título de campeão na categoria AM a um lugar no pódio absoluto. E o veterano Mário Silva, sempre muito “certinho”, acabaria a fazer companhia no pódio a Vieira e a Carvalho.

Jorge Areia colecionou mais uma vitória na categoria GD e o jovem José Barros voltou a brilhar, ao conseguir um merecido segundo lugar na categoria AM, na frente de René Quintaneiro.

CORRIDA 2 (classificação oficiosa)

1º, Carlos Vieira (PRO), 15 voltas

2º, Francisco Carvalho (PRO), + 2.348

3º, Francisco Cruz (AM), + 3.613

4º, Jorge Areia (GD), + 4.748

5º, MDriving Racing Team, Mário Silva (PRO), + 5.801

6º, João Vieira (GD), + 8.874

7º, MDriving Racing Team, José Barros (AM), + 9.575

8º, Monteiros Competições, René Quintaneiro (AM), + 13.308

9º, Afonso Vaz (AM), + 13.850

10º, Luís Rocha (AM), + 14.396

11º, Álvaro Ramos (GD), + 14.744

12º, Pedro Branco (GD), + 19.106

13º, Monteiros Competições, Rui Nuno Silva (GD), a 1 volta

14º, Miguel Caetano (GD), a 1 volta

15º, VLB Racing, Vasco Barros (PRO), a 2 voltas