GT3 Cup byImSim: acelerar em casa um Porsche 997

A P21 Motorsport, promotora da GT3 Cup, assegurou a realização de uma competição virtual em formato idêntico na semana que antecede cada uma das cinco provas calendarizadas (Braga, Portimão, Estoril 1, Estoril 2 e Jarama), com inscrições gratuitas e oferecendo aos vencedores prémios aliciantes. O arranque da GT3 Cup byImSim está agendado para o dia 20 deste mês, ou seja, na terça-feira anterior à jornada de abertura (dias 24 e 25), no Circuito de Braga.

Em cada prova da GT3 Cup byImSim, uma organização conjunta Rquatro|ImSim, os pilotos virtuais disputam uma qualificação que definirá a grelha de partida para a primeira corrida e a classificação final desta vai ditar, por ordem invertida dos 10 primeiros, o ordenamento de partida para a segunda. O número de inscrições é ilimitado, mas como em cada corrida são admitidos apenas 30 carros em pista, na semana anterior a Rquatro abrirá o servidor de modo a que cada um possa fazer a sua pré-qualificação, tentando garantir um lugar aos comandos do Porsche 997.

Muito em breve a Rquatro CLIQUE AQUI vai abrir a página do GT3 Cup byImSim, na qual podem ser feitas as inscrições e a consulta do regulamento.

“Nos últimos tempos, também devido aos condicionalismos ditados pela pandemia, tem-se generalizado cada vez mais a realização de campeonatos virtuais, como já sucedeu, inclusive, com a participação de pilotos da Fórmula 1. E como a GT3 Cup é uma novidade em Portugal esta época, faz todo o sentido avançarmos com este troféu virtual, que permite aproximar as pessoas em geral e os fãs em particular da realidade de competir ao volante de Porsche 997. Quem não pode concretizar os seus sonhos numa pista real, tem uma bela oportunidade para viver as emoções do troféu e de conquistar prémios, ficando mais perto, direta e indiretamente, da GT3 Cup”, considera José Monroy, manager na P21 Motorsport.

As provas, que decorrem na noite de terça-feira anterior a cada jornada da GT3 Cup, poderão ser acompanhadas em direito no canal Youtube da eSportsSimracing. Para tal, basta clicar AQUI

O vencedor de cada corrida da competição virtual terá direito a umco-drive na GT3 Cup e no final da época o piloto que somar o maior número de pontos e seja declarado campeão da GT3 Cup byImSim ganha uma experiência de condução em pista ao volante de um… Porsche.