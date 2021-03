GT3 CUP: Braga recebe primeira prova em abril

A P21 Motorsport confirmou o calendário definitivo da GT3 Cup, cujo arranque foi agendado para o próximo mês de abril (23/25), no Circuito Braga, e vai prolongar-se até outubro, com mais quatro jornadas. A nova competição de velocidade monomarca que utilizará os Porsche 997, é a grande novidade no panorama do automobilismo português em circuitos na época de 2021 e reúne todos os ingredientes para corresponder às expetativas de corridas espetaculares e competitivas.

“Só posso estar satisfeito com o formato final do calendário, pois creio que conseguimos um bom equilíbrio a nível dos circuitos eleitos, de acordo com os desejos e as preferências da maioria dos pilotos confirmados na GT3 Cup. Apenas nos falta assegurar alguns pormenores relativos à definição da última jornada, em Espanha, estando a pista de Jarama no topo das nossas preferências. Acredito, sinceramente, que a GT3 Cup tem tudo para alcançar o êxito que todos desejamos já nesta sua primeira época…”, referiu José Monroy, líder da P21 Motorsport e promotor da GT3 Cup.

Dentro de quatro semanas, em Braga, mais de uma dezena de Porsche 997 da GT3 Cup estarão em pista, num programa que inclui ainda os Clássicos, o Troféu C1 e a Single Seater Series, naquela que será a primeira jornada de competições de velocidade de 2021 no nosso país.

A segunda prova da GT3 Cup, em junho, acompanhará a segunda prova do Campeonato Mundial de Endurance FIA, as 8 Horas de Portimão, no Autódromo do Algarve. Em julho, a competição da P21 Motorsport visita pela primeira vez o Circuito do Estoril, coincidindo, no programa, com as corridas da Porsche GT3 Cup Brasil. Volvidos dois meses, a GT3 Cup regressa ao traçado do Estoril, na Cascais Racing Weekend, para a penúltima jornada da época, cujo encerramento deverá ocorrer em terras espanholas, no mês de outubro, num circuito ainda a confirmar.

Calendário 2021

23-25 abril | Circuito de Braga

12-13 junho | Circuito de Portimão

17-18 julho | Circuito Estoril 1

25-26 setembro | Circuito Estoril 2

16-17 outubro | Espanha (circuito a confirmar)