GT3 Cup: Arranque com 13 inscritos

Começou a contagem decrescente para a jornada de abertura da GT3 Cup, agendada para este próximo fim de semana, no Braga Racing Kickoff, sendo 13 as equipas inscritas na nova competição de velocidade monomarca que vai colocar em pista os Porsche 997 GT3 Cup. Francisco Carvalho, José Rodrigues, Carlos Vieira e Vasco Barros, da categoria PRO (pilotos com títulos no palmarés), afiguram-se como os principais candidatos à discussão da vitória no arranque de uma época aguardada com natural expetativa.

Na categoria GD (pilotos com vitórias e pódios), a mais concorrida, o destaque vai para os irmãos Mello Breyner, que protagonizam o seu regresso às pistas dividindo a condução do Porsche número 26, tendo como adversários diretos João Vieira, José Oliveira, Jorge Areia e ainda a dupla Pedro Branco/Pedro Sobreiro.

A categoria AM (pilotos sem resultados de relevo) regista quatro inscritos, num grupo de que fazem a dupla Luís Rocha/Diogo Rocha e ainda Nuno Mousinho, António Pereira e Manuel Fernandes.

Uma das novidades surgidas a poucos dias do arranque desta primeira edição da GT3 Cup foi o acordo de patrocínio estabelecido pela P21 Motorsport com a MEO, válido por dois anos, que traduz a confiança depositada neste troféu inovador pela empresa de serviços de comunicações e de multimédia do grupo Altice.

“A chegada da MEO como patrocinador oficial da GT3 Cup sem dúvida que representa um valor acrescentado para o troféu e aumenta não só o seu capital de prestígio como credibiliza o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela P21 Motorsport”, sublinha José Monroy, manager da empresa organizadora da competição monomarca com os Porsche 997, não escondendo, por outro lado, a sua satisfação por iniciar a época com 13 carros na grelha de partida:

“Estou muito contente, porque esse número está acima da minha meta para realizar o troféu. Como é sabido, não tivemos um período de tempo muito alargado entre o anúncio da realização da GT3 Cup e a finalização dos contratos de venda ou de aluguer dos carros até esta primeira prova. Portanto, sinto-me radiante e tenho que felicitar as equipas e os pilotos pelo esforço feito para colocarem o carro ao seu gosto para o arranque da época. Está toda a gente com muita vontade de ver os carros em pista…”, concluiu José Monroy.

PROGRAMA

Sexta-feira (23 abril)

15h30 – Treinos Livres 1 (20 minutos)

17h30 – Treinos Livres 2 (20 minutos)

Sábado

08h55 – Qualificação 1 (15 minutos)

13h30 – Qualificação 2 (15 minutos)

Domingo

12h30 – Corrida 1 (25 minutos)

17h45 – Corrida 2 (25 minutos)

Nuno Pinto e Bernardo Kolbe os primeiros vencedores do GT3 Cup by imSim

Nuno Pinto e Bernardo Kolbe foram os dois pilotos em destaque na primeira jornada da P21 GT3 Cup by imSim, a competição virtual organizada pela Rquatro e pela imSim, que na noite desta terça-feira “esteve” no Circuito de Braga.

Um bom arranque da “pole position” foi meio caminho andado para Nuno Pinto ganhar vantagem e vencer destacado a primeira corrida, com Diogo Silva e Luís Fernandes a ocuparem, no final, os restantes lugares do pódio. Markes Mendes e Manuel Alves completaram o “top 5”.

Na segunda corrida da noite, Bernardo Kolbe também partiu de forma excelente para não mais ser alcançado e triunfar com autoridade, na frente de Diogo Silva e Manuel Alves, com Markes Mendes e Duarte Vieira nos lugares seguintes.

A próxima jornada (2ª) da P21 GT3 Cup by imSim será no dia 8 de junho, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.