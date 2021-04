GT3 Cup: A nova aposta de José Rodrigues

José Rodrigues é um dos pilotos que estará presente na época de estreia do GT3 Cup, a nova competição monomarca em Portugal que está a suscitar muito interesse.

Rodrigues destacou-se nos Turismos em Portugal, tendo procurado novos desafios na Alemanha e na Itália. Conta também com participações no ETCC e no WTCR, duas das maiores competições de turismos, conseguindo vários sucessos. Um homem habituado às máquinas TCR que agora muda de cenário:

“Esta oportunidade surgiu a meu ver pela excelente oportunidade de mudança dos Turismos para os GT’s. Os campeonatos Porsche Cup sempre fizeram parte dos meus planos, um troféu com provas dadas em todo o mundo, e estando pela primeira vez em Portugal através destes GT3 espetaculares é uma grande oportunidade para todos os pilotos.”

“Atraiu-me a excelência da máquina e a competitividade dos troféus monomarcas. Sempre procurei plataformas que igualassem as armas de todos os pilotos. Na minha opinião, julgo ser uma oportunidade única para podermos juntar um leque de grandes pilotos com os mesmos carros e proporcionar a todos os fãs e patrocinadores grandes espetáculos.”

Apesar de ainda não ter testado, o piloto que terá o apoio da Speedy Motorsport espera fazer a melhor adaptação possível e começar desde cedo a lutar pelos primeiros lugares:

“Vai ser tudo muito rápido e infelizmente não haverá oportunidade de grandes testes. Sabemos que a época é longa, e o importante é adaptar-me o mais rápido possível para poder lutar por pódios e vitórias. “

Com a sua carreira fortemente ligada aos TCR, Rodrigues sempre gostou das lutas renhidas que esta categorias proporciona, mas que não vingou no nosso país:

“Os TCR são uma excelente plataforma que globalizou a categoria de Turismos pelo mundo fora. Em Portugal, tivemos alguns anos com muita qualidade e competitividade mas como em todos os países não é fácil manter um nível muito alto todos os anos. Temos a desvantagem de termos pouco intercâmbio de pilotos estrangeiros a competirem cá e, isso prejudica os campeonatos nacionais.”

“Os Turismos são uma categoria que sempre me aliciaram pelas corridas muito competitivas e aguerridas que proporcionam. Neste momento, achei que seria o momento ideal para experimentar um campeonato GT. A minha experiência nos turismos está sempre presente, portanto a qualquer momento posso voltar se assim se proporcionar.”

Quanto a objetivos. José Rodrigues olha apenas para o desafio que tem agora em mão, o GT3 Cup:

“O objetivo a curto prazo é olhar a prova da GT3 Cup como uma oportunidade de vencer. A médio prazo logo veremos as oportunidades que surgirão.”